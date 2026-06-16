اشراف اطلاعاتی پلیس پرده از احتکار یک تن کود در گرمسار برداشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود آقا زاده عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی گرمسار از کشف یک پرونده اقتصادی خبر داد و بیان کرد: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس مبنی بر احتکار موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی در توضیحات تکمیلی ادامه داد: بررسی ها حاکی از آن بود که فردی در گرمسار اقدام به نگهداری انواع کود شیمیایی در انباری منزل مسکونی خود کرده است.

فرمانده انتظامی گرمسار با بیان اینکه پس از هماهنگی های لازم از این انباری بازدید لازم به عمل آمد، یادآور شد: در بازرسی انجام جرم احتکار به اثبات رسید.

آقا زاده به کشف یک تن و ۴۰ کیلوگرم انواع کود شیمیایی احتکار شده در این انباری اشاره داشت و اظهار کرد: ارزش این محموله چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد می شود.

وی از دستگیری یک نفر در این پرونده خبر داد و اضافه کرد: متخلف به اداره تعزیرات حکومتی گرمسار معرفی شده است.