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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۵

آتش‌سوزی انبار کارتن در مقیطیه آبادان مهار شد

آتش‌سوزی انبار کارتن در مقیطیه آبادان مهار شد

آبادان - مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی آبادان گفت: آتش‌سوزی در یک انبار بسته‌بندی کارتن در روستای مقیطیه با تلاش آتش‌نشانان پس از سه ساعت مهار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا احمدی عصر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ساعت ۱۳:۴۰ وقوع آتش‌سوزی در یک انبار بسته‌بندی کارتن در روستای مقیطیه از توابع بخش مرکزی آبادان به مرکز آتش‌نشانی اعلام شد.

وی افزود: با توجه به حجم آتش‌سوزی، بلافاصله دو گروه از آتش‌نشانی شهرداری آبادان و یک گروه آتش‌نشانی از بندر آبادان به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آبادان بیان کرد: پس از حدود سه ساعت تلاش نیروهای عملیاتی، آتش به طور کامل مهار شد و آتش‌نشانان در حال لکه‌گیری و اطمینان از خاموش شدن کامل آن هستند.

وی ادامه داد: خوشبختانه این حادثه مصدوم یا تلفات جانی نداشت.

احمدی تصریح کرد: علت وقوع این آتش‌سوزی از سوی کارشناسان در دست بررسی است.

کد مطلب 6862415

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