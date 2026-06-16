به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا احمدی عصر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ساعت ۱۳:۴۰ وقوع آتش‌سوزی در یک انبار بسته‌بندی کارتن در روستای مقیطیه از توابع بخش مرکزی آبادان به مرکز آتش‌نشانی اعلام شد.

وی افزود: با توجه به حجم آتش‌سوزی، بلافاصله دو گروه از آتش‌نشانی شهرداری آبادان و یک گروه آتش‌نشانی از بندر آبادان به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آبادان بیان کرد: پس از حدود سه ساعت تلاش نیروهای عملیاتی، آتش به طور کامل مهار شد و آتش‌نشانان در حال لکه‌گیری و اطمینان از خاموش شدن کامل آن هستند.

وی ادامه داد: خوشبختانه این حادثه مصدوم یا تلفات جانی نداشت.

احمدی تصریح کرد: علت وقوع این آتش‌سوزی از سوی کارشناسان در دست بررسی است.