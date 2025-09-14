به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدیان، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی آبادان شامگاه امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: برای مهار آتش‌سوزی در نخلستان‌های روستای مغیطیه، دو گروه عملیاتی از آتش‌نشانی پالایشگاه آبادان و یک گروه از آتش‌نشانی شهرداری به محل حادثه اعزام شده‌اند.

وی افزود: تیم‌های آتش‌نشانی هم‌اکنون در تلاش برای جلوگیری از سرایت آتش به نخلستان‌های روستاهای رستمیه، طاها و درویشیه هستند.

احمدیان با اشاره به حجم گسترده آتش‌سوزی و احتمال گسترش آن به سایر روستاها، تأکید کرد که خوشبختانه تاکنون این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی به همراه نداشته است.

تلاش‌ها برای مهار کامل آتش و جلوگیری از خسارات بیشتر همچنان ادامه دارد.