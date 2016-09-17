خسارت ۲۰۰ میلیون تومانی آتش به کارخانه تولید پارافین آبادان

مجدی فرهانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برآوردهای اولیه از میزان خسارت وارده ناشی از آتش سوزی روز گذشته اظهار کرد: عصر روز گذشته در ساعت ۱۶ و ۲۲ دقیقه در کارخانه تولید پارافین واقع در شهرک صنعتی آبادان آتش سوزی به وقوع پیوست، که پس از اطلاع از آن نیروهای آتش نشانی در ساعت ۱۶ و ۳۵ دقیقه به محل حادثه رسیدند.

وی تصریح کرد: به دلیل وسعت آتش سوزی، ۶ دستگاه خودروی آتش نشانی از ایستگاه های شهری و یک دستگاه خودرو آتش نشانی و یک تانکر آب از پالایشگاه به شهرک صنعتی آبادان اعزام شدند.

رئیس اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آبادان افزود: این آتش سوزی تلفات جانی در بر نداشت.

فرهانی پور با بیان اینکه دلیل بروز آتش سوزی از سوی کارشناسان این سازمان در دست برررسی است، گفت: نتیجه بررسی کارشناسان از دلایل آتش سوزی متعاقبا اعلام می شود.

وی در پایان با اشاره به خسارات این حادثه بیان کرد: این حادثه آتش سوزی، حدود ۲۰۰ میلیون تومان خسارت مالی دربرداشته است.