اساتید نمونه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت روز استاد و آیین تجلیل از اساتید نمونه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، به همت معاونت آموزش دانشگاه با حضور نماینده ولی فقیه در استان لرستان، رئیس و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه، جمعی از اعضای هیئت علمی و مسئولان دانشگاهی، روز سه شنبه در سالن ابنسینا بیمارستان شهید رحیمی خرمآباد برگزار شد.
در این آیین، از تلاشها، خدمات علمی و آموزشی اساتید نمونه دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اهدای لوح سپاس تجلیل و قدردانی به عمل آمد.
معاون آموزشی دانشگاه: نقش اساتید در ارتقای کیفیت آموزش بیبدیل است
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این مراسم ضمن تبریک روز استاد و قدردانی از زحمات اعضای هیئت علمی، نقش اساتید را در ارتقای کیفیت آموزش، تربیت نیروهای متخصص و توسعه علمی دانشگاه مهم و اثرگذار دانست.
تشریح فرآیند انتخاب اساتید نمونه آموزشی
هرمز محمودوند همچنین توضیحاتی در خصوص فرآیند انتخاب اساتید نمونه آموزشی ارائه کرد و گفت: این انتخاب بر اساس شاخصها و معیارهای مشخص آموزشی انجام شده و تلاش شده است از اساتیدی که در مسیر ارتقای آموزش، فعالیتهای علمی و تربیت دانشجویان نقش برجستهای داشتهاند، تقدیر شود.
وی با اشاره به جایگاه ارزشمند اعضای هیئت علمی، از تلاشهای مستمر آنان در مسیر پیشرفت دانشگاه و ارائه آموزشهای باکیفیت به دانشجویان قدردانی کرد.
جبران عقبماندگیها نیازمند کار مضاعف و فعالیت متراکم است
نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرمآباد هم در مراسم بزرگداشت مقام استاد و تجلیل از اساتید نمونه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، بر ضرورت تلاش مضاعف، تقویت فعالیتهای علمی و استفاده از ظرفیت نخبگان برای دستیابی به جایگاههای برتر علمی تأکید کرد.
حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی، اظهار داشت: برای جبران عقبماندگیها نیازمند کار مضاعف و فعالیت متراکم هستیم تا بتوانیم فاصله موجود را کاهش دهیم.
تأکید بر نگاه «ما میتوانیم» از منظر رهبر شهید انقلاب
نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر موضوع «ما میتوانیم» افزود: در دیدارهایی که ایشان داشتند، همواره بر این نگاه و باور تأکید میکردند و امروز آثار آن را در عرصههای مختلف شاهد هستیم.
پیشرفت چشمگیر کشور در حوزه بهداشت و درمان پس از انقلاب اسلامی
وی با بیان اینکه شرایط کشور در حوزه بهداشت و درمان در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی با امروز تفاوتهای زیادی دارد، تصریح کرد: امروز به لحاظ تعداد کادر درمان، توسعه زیرساختها و خدمات شایانی که در حوزه سلامت ارائه میشود، وضعیت کشور بسیار متفاوت و پیشرفتهتر از گذشته است.
فعالیتها در همه عرصهها با شتاب بیشتری ادامه یابد
امام جمعه خرمآباد خاطرنشان کرد: فعالیتها در همه عرصهها باید با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند و خدمتگزاران نظام نیز باید در این مسیر نقشآفرینی کنند.
استفاده شایسته از ظرفیت نخبگان علمی
وی با تأکید بر ضرورت توجه به نخبگان علمی گفت: باید از ظرفیت نخبگان در جایگاههای شایسته استفاده شود و نخبگان نیز لازم است تلاشهای علمی خود را افزایش دهند تا اهداف مورد نظر در مسیر پیشرفت کشور محقق شود.
بازگشت به جایگاه قلههای علم و دانش
نماینده ولی فقیه در لرستان ادامه داد: هدف این است که همانگونه که در گذشته قلههای علم و دانش در اختیار دانشمندان ما بود و آثار علمی آنان در دانشگاههای غربی تدریس میشد، به جایگاهی برسیم که کسانی که به دنبال رشد علمی هستند، برای بهرهمندی از دانش نیازمند یادگیری زبان فارسی باشند؛ این هدف دور از دسترس نیست.
تقدیر از تلاشهای جامعه پزشکی در دورافتادهترین نقاط استان
وی در پایان با تقدیر از تلاشهای جامعه پزشکی استان اظهار داشت: اساتید علوم پزشکی در دورافتادهترین نقاط استان حضور دارند و با خدمت به مردم، دردهای آنان را التیام میبخشند.
ایستادگی در برابر فشار قدرتهای بزرگ
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان هم در مراسم بزرگداشت مقام استاد و تجلیل از اساتید نمونه آموزشی دانشگاه، با اشاره به نقش ارزشمند اساتید و کادر درمان در شرایط سخت جنگ تحمیلی، از بهبود چشمگیر جایگاه دانشگاه در رتبهبندیهای بینالمللی و افزایش ۸۰ میلیارد تومانی بودجه ماهانه دانشگاه خبر داد.
جلالالدین امیری، با اشاره به نقش ارزشمند اساتید دانشگاه، کادر بهداشت و درمان و مجموعه پشتیبانی در شرایط سخت جنگ ناجوانمردانه تحمیلی، اظهار داشت: اعضای هیأت علمی و کارکنان حوزه سلامت با تلاش و مسئولیتپذیری خود توانستند در این شرایط سخت، افتخارآفرین باشند.
وی افزود: دشمن عزیزانی از ما گرفت، اما توانمندی و عملکرد ارزشمند این عزیزان برای ما روشن است و کشور ما توانست در منطقه و جهان منشأ تحولات مهمی باشد و در برابر فشار قدرتهای بزرگ ایستادگی کند.
دستاوردهای ارزشمند ایران در حوزههای علمی و فناوری
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه ایران در حوزههای مختلف علمی و فناوری، از جمله توان موشکی و تکنولوژی صلحآمیز هستهای، دستاوردهای ارزشمندی دارد، گفت: حوزه علم و دانش در کشور با پیشرفتهای قابل توجهی همراه بوده است.
تحولات بزرگ در دانشگاه علوم پزشکی لرستان طی یک سال گذشته
امیری با اشاره به اقدامات انجامشده در دانشگاه علوم پزشکی لرستان طی سال گذشته، تصریح کرد: در یک سال گذشته تحولات بزرگی در دانشگاه رقم خورده و تلاش کردهایم با مدیریت منابع، شرایط پرداختیها را بهبود بخشیم و متوسط تأخیر در پرداختهای پرسنلی را کاهش دهیم.
اقدامات مؤثر در حوزه تأمین منابع مالی و کاهش بدهیها
وی ادامه داد: در حوزه تأمین منابع مالی و کاهش بدهیهای دانشگاه نیز اقدامات مؤثری انجام شده و اکنون دانشگاه از بیمهها نیز طلبکار است.
افزایش ۸۰ میلیارد تومانی بودجه ماهانه دانشگاه
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان خاطرنشان کرد: امروز دانشگاه از همه حیث در مسیر رشد قرار دارد و در حوزه بودجههای جاری نیز با پیگیریهای متعدد و برگزاری جلسات مختلف در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، توانستهایم منابع دانشگاه را افزایش دهیم. وی افزود: نتیجه این پیگیریها، افزایش حدود ۸۰ میلیارد تومان به بودجه ماهانه دانشگاه بوده است که نقش مهمی در ارتقای خدمات و برنامههای دانشگاه دارد.
ارتقای جایگاه دانشگاه در رتبهبندی تایمز از ۸۰۰ به ۳۰۰
امیری با اشاره به جایگاه دانشگاه علوم پزشکی لرستان در نظامهای رتبهبندی بینالمللی گفت: در رتبهبندی تایمز، جایگاه دانشگاه که پیش از این در محدوده ۶۰۰ تا ۸۰۰ جهانی قرار داشت، امروز به رتبه ۲۵۰ تا ۳۰۰ رسیده است.
وی تأکید کرد: مسیر ارتقای دانشگاه با جدیت دنبال میشود و دانشگاه علوم پزشکی لرستان در میان دانشگاههای کشور نیز از جایگاه مطلوبی برخوردار است.
بنابراین گزارش، این مراسم با تجلیل از اساتید نمونه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان به پایان رسید.
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