شهردار صدرا برکنار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه علنی شورای اسلامی شهر صدرا با دستورکار استیضاح شهردار برگزار و با رأی اکثریت اعضا مجتبی پارسایی از سمت خود برکنار شد.

در این جلسه طرح استیضاح شهردار صدرا پس از طی مراحل قانونی و ارائه پاسخ‌های وی به پرسش‌های مطروحه، به رأی گذاشته شد که در نهایت با ۶ رأی موافق، شهردار از ادامه کار بازماند.

این دومین بار در ماه‌های اخیر است که موضوع استیضاح شهردار صدرا در دستور کار شورای شهر قرار میگیرد. پیش از این طرح استیضاح شهردار در شورای شهر مطرح شده بود که در آن مرحله با ۷ رأی به تصویب رسید؛ اما به دلیل عدم رعایت برخی تشریفات و روال‌های قانونی، با مخالفت فرمانداری روبرو شد و روند برکناری به سرانجام نرسید.

فرمانداری شهرستان شیراز با استناد به نواقص موجود در فرآیند اجرایی و ضرورت رعایت کامل تشریفات قانونی، ۱۱ خرداد ماه طی نامه ای با تأکید بر اینکه استیضاح از حقوق قانونی و مسلم شوراها محسوب می شود، خواستار طی مجدد مراحل قانونی شد.

در ادامه، اعضای شورا مطابق ضوابط قانونی، طرح سؤال از شهردار را مجدداً در دستور کار قرار دادند و پس از سپری شدن مهلت ۱۰ روز کاری برای ارائه پاسخ و دفاعیات، جلسه استیضاح برگزار شد که در نهایت با رأی ۶ نفر از اعضای شورا به برکناری شهردار انجامید.



همچنین شورای اسلامی شهر صدرا در این جلسه، فرزاد انصاری، معاون فنی و اجرایی شهرداری را تا زمان انتخاب شهردار جدید، به عنوان سرپرست شهرداری صدرا منصوب کرد.