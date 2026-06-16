به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نظری، عصر سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تأکید کرد: طرح «امید» در راستای عدالت تربیتی و بهبود مستمر کیفیت آموزشی تدوین شده و مکمل طرح پیشران کیفیت‌بخشی است. شعار این طرح، «با امید برای آینده‌ای روشن»، به‌خوبی بیانگر نگاه آینده‌نگرانه آن است.

جامعه هدف؛ ۳۰ هزار دانش‌آموز در ۲۴ منطقه آموزشی

وی با اعلام آمار دقیق جامعه هدف، افزود: این طرح برای ۱۵ هزار و ۳۸۷ دانش‌آموز پایه یازدهم و ۱۴ هزار و ۴۱۸ دانش‌آموز پایه دوازدهم در نظر گرفته شده است و با اولویت مدارس عادی دولتی و مناطق لازم‌التوجه در ۲۴ منطقه آموزش و پرورش استان اجرا خواهد شد. نظری تصریح کرد: تمامی خدمات آموزشی این طرح به‌صورت کاملاً رایگان ارائه می‌شود و دانش‌آموزان از طریق معرفی مدیران مدارس به پایگاه‌های آموزشی هدایت می‌شوند.

آغاز اجرای طرح از ۲۳ خرداد تا شروع امتحانات نهایی

معاون آموزش متوسطه لرستان در ادامه به ساختار اجرایی طرح اشاره کرد و گفت: بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی به شهرستان‌ها و مناطق، اجرای طرح از روز شنبه ۲۳ خردادماه آغاز و تا شروع امتحانات نهایی ادامه خواهد داشت. در هر منطقه یا شهرستان، حداقل ۲ پایگاه آموزشی به تفکیک جنسیت تشکیل می‌شود تا تمامی دانش‌آموزان پسر و دختر به‌صورت مجزا و متناسب با نیازهای خود از این فرصت بهره‌مند شوند.

دروس هدف در رشته‌های تجربی، ریاضی و انسانی

نظری با بیان اینکه دروس هدف در رشته‌های تجربی، ریاضی و انسانی تعیین شده است، افزود: برای هر درس، حداقل ۴ جلسه کارگاه آموزشی تخصصی پیش‌بینی شده و دروس مشترک رشته ریاضی به‌صورت تجمیعی با کلاس‌های علوم تجربی برگزار خواهد شد. تمامی شهرستان‌ها موظف به تشکیل کمیته اجرایی به ریاست رئیس اداره و دبیری معاون آموزش متوسطه هستند و هر شهرستان ۲ پایگاه و هر منطقه ۱ پایگاه آموزشی برای برگزاری کلاس‌ها در نظر گرفته خواهد شد.

تخصیص مدارس مجهز و بهره‌گیری از مدرسان توانمند

وی به تأمین امکانات و نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: مدارس مجهز به امکانات صوتی-تصویری و سرمایشی برای این طرح تخصیص می‌یابند و از مدرسان توانمند منطقه و استان برای تدریس دروس هدف استفاده می‌شود. همچنین شناسایی مدارس نیازمند مداخله، نظارت مستمر بر کیفیت کلاس‌ها، تحلیل نتایج آزمون‌های پایش، جلب مشارکت خانواده‌ها، مستندسازی کامل اقدامات و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به دبیرخانه استانی، از مهم‌ترین وظایف ۱۵‌گانه ادارات شهرستان‌ها و مناطق است که باید با دقت و جدیت پیگیری شود.

هم‌افزایی مدیران، دبیران و اولیا برای ارتقای کیفیت آموزشی

معاون آموزش متوسطه لرستان در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی مدیران، معاونان، دبیران، مشاوران و اولیای دانش‌آموزان، خاطرنشان کرد: انتظار نهایی ما از ادارات و مناطق این است که با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های آموزشی و پشتیبانی، اجرای دقیق، منظم و اثربخش این طرح را رقم زده و گامی مؤثر در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی و کاهش افت تحصیلی بردارند. گزارش‌های دوره‌ای و نهایی نیز باید در زمان مقرر به دبیرخانه استانی ارسال شود تا بتوانیم عملکرد را ارزیابی و برای سال‌های آینده اصلاحات لازم را اعمال کنیم.