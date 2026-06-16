به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال‌استریت‌ژورنال در ادعایی گفته که تفاهم میان ایران و آمریکا به تهران اجازه خواهد داد بلافاصله بعد از امضای آن فروش نفت را از سر بگیرد.

به نوشته این روزنامه صدور معافیت‌های تحریمی برای فروش نفت ایران حیطه‌هایی مانند مسائل بانکی، حمل و نقل و بیمه در ارتباط با تسهیل صادرات نفت ایران را نیز شامل خواهد شد.

ادعای این روزنامه نزدیک به جناح محافظه‌کاران در حالی صورت گرفته که برخی از تحلیلگران می‌گویند دولت دونالد ترامپ ممکن است با کارشکنی‌هایی همانند رفع تحریم‌های برجامی در دوران باراک اوباما تحریم‌ها را تنها روی کاغذ رفع کند و مانع از بهره‌مندی عملی ایران از مزایای این تفاهم شود.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که ایران پیش از آغاز محاصره دریایی آمریکا بدون هیچ مشکلی نفت خود را صادر می‌کرد.