جزئیات قطعی برق در ۴ شهرستان لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور افزایش پایداری شبکه‌های توزیع برق، جلوگیری از بروز خاموشی‌های ناخواسته و با توجه به ضرورت انجام برنامه‌های تعمیرات و بهسازی تأسیسات برق‌رسانی، روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه، محدودیت جریان برق در برخی از مناطق استان اعمال خواهد شد.

شرکت توزیع برق استان از مشترکان ساکن در مناطق یادشده درخواست کرده است که تمهیدات لازم را برای مدیریت مصرف برق در ساعات اعلام‌شده پیش‌بینی کنند.

جزئیات زمان و مناطق تحت تأثیر در هر یک از شهرستان‌ها به شرح زیر اعلام شده است:

شهرستان خرم‌آباد (حوزه برق ۱)

به دنبال تعمیرات در فیدر اسکین محدودیت جریان برق در روز چهارشنبه ۲۷ خرداد از ساعت ۱۱ تا ۱۳ اعمال خواهد شد و روستاهای اسکین، میرآباد، ده نوروز و خانجانی در این بازه زمانی با قطع یا افت فشار برق مواجه خواهند شد.

شهرستان خرم‌آباد (حوزه برق ۲)

به دنبال تعمیرات در فیدر فرودگاه در روز چهارشنبه ۲۷ خرداد از ساعت ۱۱ تا ۱۳، مناطق تلوری علیا، میانگلال، ماسور و روستای علی‌محمد بیگی دچار محدودیت جریان برق خواهند شد.

به دنبال تعمیرات در فیدر سرابیاس محدودیت جریان برق در روز چهارشنبه ۲۷ خرداد از ساعت ۱۴ تا ۱۶ اعمال خواهد شد و مناطق ده محسن، پشت جزایری، سرابیاس، بلیلوند و مدبه تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

در جریان تعمیرات فیدر تامین اجتماعی در روز چهارشنبه ۲۷ خرداد از ساعت ۱۴ تا ۱۶، مناطق تامین اجتماعی، گلدشت شرقی، فردوسی، خیابان آهوان، پروین، تلوری سفلی و میدان ارش با محدودیت جریان برق مواجه خواهند شد.

شهرستان دورود

با تعمیرات فیدر مروک محدودیت جریان برق در روز چهارشنبه ۲۷ خرداد از ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال خواهد شد و روستاهای زرگران علیا و سفلی، عالم‌آباد، دائی‌چی، یزدگرد، دوخواهران، مروک، گوشه، دواریجان، بامسر، باغ جمال، چوبدر سفلی و سد مروک در این بازه زمانی دچار قطع یا افت فشار برق خواهند شد.

همچنین در روز چهارشنبه ۲۷ خرداد از ساعت ۱۳ تا ۱۵، محدودیت جریان برق در جاده قدیم از ابتدای جاده زندان (سمت راست جاده) تا ابتدای جاده شهرک صنعتی (باغ شریف‌خان) تا ابتدای روستای داریاب اعمال خواهد شد.

شهرستان کوهدشت

به دنبال تعمیرات در فیدر پریان محدودیت جریان برق در روز چهارشنبه ۲۷ خرداد از ساعت ۱۱ تا ۱۳ اعمال خواهد شد و روستاهای اشتره، سپیده گل‌گل، سفیدخانی، آواره میشنان، روستاهای مسیر پریان، مالمیر و قسمتی از اکبرآباد در این بازه زمانی با قطع یا افت فشار برق مواجه خواهند شد.

شهرستان پلدختر

به دنبال تعمیرات در فیدر پاعلم در روز چهارشنبه ۲۷ خرداد از ساعت ۱۱ تا ۱۳، محدودیت جریان برق در روستاهای چم گز، چم گرداب، آخوررخش، دره خزینه، پاعلم و کلیه روستاهای کنار آزاد راه پل زال و منطقه کرکی اعمال خواهد شد.

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان ضمن عذرخواهی بابت ایجاد مزاحمت احتمالی و تشکر از صبر و شکیبایی مشترکان تأکید کرد: این اقدامات با هدف ارتقای پایداری شبکه، کاهش خاموشی‌های ناخواسته و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان انجام می‌شود.