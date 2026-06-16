به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری شامگاه سه شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان و با اشاره به اجرای طرح نوار سبز در محدوده «کوچکهرهش» این اقدام را بخشی از رویکرد جدید مدیریت شهری برای حفاظت از اراضی و سرمایههای طبیعی پیرامون سنندج دانست.
وی با بیان اینکه تپهها و ارتفاعات اطراف سنندج بخش مهمی از هویت این شهر هستند، افزود: سنندج به «شهر هزار تپه» شهرت دارد و این تپهها صرفاً عوارض طبیعی نیستند، بلکه جزئی از هویت فرهنگی، زیستمحیطی و منظر شهری محسوب میشوند.
نقش مشارکت مردمی در حفاظت از اراضی
قادری با تأکید بر اینکه ابزارهای قانونی به تنهایی برای صیانت از اراضی ملی کافی نیست، اظهار داشت: حفاظت پایدار زمانی محقق میشود که فرهنگ عمومی نیز در این حوزه تقویت شود و شهروندان خود را در قبال محیطزیست مسئول بدانند.
وی نقش سازمانهای مردمنهاد و گروههای داوطلب را در این مسیر مهم ارزیابی کرد و گفت: حضور فعال تشکلهای مردمی میتواند حساسیت اجتماعی نسبت به تخریب محیط طبیعی و تصرف اراضی را افزایش دهد.
کمربند سبز؛ مانع طبیعی در برابر تخریب
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان ایجاد نوار سبز در محدوده «کوچکهرهش» را نمونهای از رویکرد نوین در مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: توسعه کمربندهای سبز علاوه بر افزایش فضای سبز و بهبود کیفیت محیطزیست، بهعنوان مانع طبیعی در برابر تصرفات غیرمجاز عمل میکند.
قادری در پایان تأکید کرد: آینده سنندج وابسته به حفاظت از داشتههای طبیعی آن است و اگر امروز از تپهها و حریمهای شهری صیانت نشود، بخشی از هویت این شهر در آینده از بین خواهد رفت.
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