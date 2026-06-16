کرمانشاه ظرفیت تبدیل شدن به قطب ماهیان خاویاری را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمیراد عصر سهشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به بازدید از ظرفیتهای شیلاتی استان کرمانشاه اظهار کرد: این استان از توانمندیهای کمنظیری در حوزه آبزیپروری برخوردار است و میتواند نقش مهمی در توسعه تولیدات شیلاتی کشور ایفا کند.
وی با قدردانی از حمایتهای مسئولان استانی در حوزه شیلات افزود: بازدیدهای میدانی از مجتمعهای پرورش ماهی استان نشان داد کرمانشاه از زیرساختها و ظرفیتهای مناسبی برای گسترش فعالیتهای آبزیپروری برخوردار است و زمینه لازم برای افزایش سرمایهگذاری در این بخش وجود دارد.
مدیرکل بازسازی ذخایر شیلات کشور با اشاره به بازدید از مجتمع پرورش ماهی ریجاب گفت: تولیدات این مجموعه از کیفیت مطلوبی برخوردار است و علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، قابلیت حضور در بازارهای صادراتی را نیز دارد که نشاندهنده ظرفیت بالای آبزیپروری استان است.
کرمیراد در ادامه به ظرفیتهای مجتمع گرمابی شهدای قصرشیرین اشاره کرد و گفت: این مجتمع از قابلیت توسعه قابل توجهی برخوردار است و با بهرهگیری از فناوریهای نوین، مکانیزاسیون و دانش روز میتوان میزان تولید آن را به شکل چشمگیری افزایش داد.
وی تأمین بچهماهی را از دغدغههای فعالان این حوزه دانست و تصریح کرد: ایجاد مراکز تکثیر و تولید بچهماهی در داخل استان علاوه بر کاهش هزینههای تولید، میتواند مخاطرات ناشی از انتقال بیماریها از سایر مناطق را نیز به حداقل برساند.
مدیرکل بازسازی ذخایر شیلات کشور با بیان اینکه کرمانشاه دارای تنوع اقلیمی ارزشمندی است، اظهار کرد: وجود مناطق سردسیر و گرمسیر در فاصلهای کوتاه از یکدیگر، فرصت مناسبی برای توسعه گونههای مختلف آبزیان فراهم کرده و این مزیت در کمتر استانی مشاهده میشود.
کرمیراد توسعه پرورش ماهیان خاویاری را یکی از مهمترین فرصتهای سرمایهگذاری در کرمانشاه عنوان کرد و افزود: شرایط اقلیمی، منابع آبی و ظرفیتهای موجود این استان امکان ایجاد شهرک یا دهکده تخصصی پرورش ماهیان خاویاری را فراهم کرده و میتواند زمینه اشتغال و ارزآوری قابل توجهی را به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: ایران همچنان تولیدکننده بهترین خاویار جهان محسوب میشود و با توجه به جایگاه ممتاز خاویار ایرانی در بازارهای بینالمللی، توسعه این صنعت در استان کرمانشاه میتواند ارزش افزوده بالایی برای اقتصاد منطقه ایجاد کند.
مدیرکل بازسازی ذخایر شیلات کشور همچنین بر ضرورت تکمیل زنجیره تولید و توسعه صنایع فرآوری تأکید کرد و گفت: عبور از خامفروشی و حرکت به سمت بستهبندی و فرآوری محصولات شیلاتی از الزامات توسعه این صنعت است و میتواند سهم تولیدکنندگان را از بازارهای داخلی و خارجی افزایش دهد.
کرمیراد در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت پرورش ماهیان زینتی در کرمانشاه اشاره کرد و افزود: این استان با توجه به شرایط مناسب خود میتواند به یکی از مراکز مهم تولید ماهیان زینتی تبدیل شود و از بازارهای صادراتی بهویژه کشور عراق بهرهمند شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت مسئولان، جذب سرمایهگذاران و اجرای طرحهای نوین آبزیپروری، کرمانشاه در سالهای آینده به یکی از قطبهای مهم تولید آبزیان و ماهیان خاویاری کشور تبدیل شود.
نظر شما