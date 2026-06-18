به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در دیدار با الویرا نابیولینا رئیسکل بانک مرکزی روسیه با قدردانی از ابراز همدردی مقامهای روسیه برای شهادت مقام معظم رهبری و مردم ایران، به مقاومت نیروهای مسلح و ایرانیان در جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: ایران به دنبال تقویت روابط اقتصادی و سیاسی با روسیه است.
رئیسکل بانک مرکزی روسیه نیز بر ضرورت ایجاد زیرساختهای مالی مستقل از کشورهای ثالث تأکید کرد و گفت: استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری و توسعه ارتباطات بانکی میان دو کشور میتواند اثر تحریمها را بر اقتصاد ایران و روسیه کاهش دهد.
توافق برای فعالسازی کمیته دائمی بانکی میان بانکهای مرکزی ایران و روسیه
در پایان این دیدار، دو طرف بر فعالسازی کمیته دائمی بانکی میان بانکهای مرکزی ایران و روسیه برای پیگیری و تسریع در اجرای برنامههای مشترک بانکی و مالی توافق کردند.
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