به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی صبح چهارشنبه در نشست شورای اداری بخش سعدآباد با اشاره به اجتماعات مردمی که شب ها در تمامی سطح شهرستان برگزار می شود، گفت: این حضور مردم نشان از آگاهی، شهامت و ادای دین به شهدای جنگ رمضان است.

فرماندار دشتستان ادامه داد: مردم در این شب ها با حضور خود در تجمعات بار دیگر به دنیا ثابت کرده اند ، که همه متحد، پشت نظام، رهبری معظم و نیروهای نظامی ایستاده اند.

وی خدمت‌رسانی مؤثر و بهنگام را مهم‌ترین اولویت دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و افزود: مردم در صحنه‌های مختلف همراهی خود را نشان داده‌اند و مسئولان موظف‌اند پاسخگوی مطالبات آنان باشند.

فرماندار دشتستان بر ضرورت توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های بخش سعدآباد و رفع ناترازی‌های انرژی در بخش آبپخش تأکید کرد و با اشاره به فصل گرما و تاکید بر مصرف بهینه برق، اهتمام و همکاری ویژه ادارات، اصناف و شهرداری ها را در این خصوص خواستار شد.

سلیمی بخشدار سعدآباد،شهرداران و برخی دهیاران به بیان مشکلات، کمبودها و نیازهای بخش پرداختند.

فرماندار دشتستان پیش از حضور در نشست شورای اداری بخش سعدآباد، از پروژه عمرانی در حال ساخت مرکز بهداشت شهر وحدتیه،مدرسه ۱۲ کلاسه شهید کهن سعدآباد، بازدید از سه راه ورودی شهر وحدتیه و همچنین ورودی روستای بشیر آباد که یکی از نقاط حادثه خیز این بخش است، بازدید کرد.

وی هدف از این بازدیدها را رفع موانع اجرایی این پروژه ها دانسته و اظهار کرد: در این بازدید ها به بررسی مسائل و مشکلات برای تسریع در روند اجرایی طرح ها و اتمام سریع آن ها پرداخته می شود.