سقوط وانت نیسان به دره در جاده کجور ۲ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه‌شنبه در محور ارتباطی بخش کوهستانی کجور از توابع شهرستان نوشهر، محدوده «دلم _ دشت نظیر»، یک دستگاه خودروی نیسان وانت پس از انحراف از مسیر اصلی، با تپه‌ای در حاشیه جاده برخورد کرده و سپس به دره و رودخانه سقوط می‌کند.

این حادثه دو مصدوم برجای گذاشت که سرنشینان خودرو توسط اهالی و گروه‌های مردمی حاضر در منطقه از داخل خودرو خارج شدند.

اورژانس و امدادگران نیز بلافاصله در محل حاضر شده و راننده خودرو را که از شدت جراحت بیشتری برخوردار بود، به بیمارستان منتقل کردند. سرنشین دیگر نیز پس از معاینه و مداوای سرپایی از بیمارستان مرخص شد.

سرعت غیرمجاز، ترکیدگی لاستیک و خارج شدن چرخ خودرو از عوامل مؤثر در وقوع این سانحه است.