احسان مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:دوره آموزشی تخصصی ویژه کارشناسان و مدیران مالی شهرداریهای استان اصفهان با موضوع «دستورالعمل نظارت بر چگونگی انجام حسابرسی شهرداریها» برگزار شد.
وی افزود:در این دوره، تدریس مباحث تخصصی و کاربردی انتخابی بیانگر جایگاه تخصصی، تجربه اجرایی و تسلط علمی ایشان در حوزه مدیریت مالی و نظامهای نظارتی شهرداریهاست می باشد.
به گفته وی مهاجری، اعتماد مجموعه مدیریت شهری استان به الگوهای اجرایی و تجربیات موفق شکلگرفته در شهرداری گلپایگان در حوزه ساماندهی فرآیندهای مالی، نظارت و حسابرسی است؛ موضوعی که امروز فراتر از سطح شهرستان، به عنوان تجربهای قابل انتقال به سایر شهرداریهای استان مورد توجه قرار گرفته است.
شهردار گلپایگان تصریح کرد:در این برنامه آموزشی، محورهایی همچون ارتقای کیفیت نظارت مالی، بهبود فرآیندهای حسابرسی، افزایش شفافیت، کنترل عملکرد و بهرهگیری از رویههای مؤثر مدیریتی مورد بررسی قرار گرفت و شرکتکنندگان با تجربیات اجرایی و راهکارهای عملی در این حوزه آشنا شدند.
مهاجری خاطر نشان کرد:برگزاری این دوره سبب افزایش تقویت سطح دانش تخصصی مدیران مالی شهرداریها، جایگاه شهرداری گلپایگان را به عنوان یکی از مجموعههای پیشرو در حوزه مدیریت مالی و نظارت شهری در سطح استان بیش از پیش نمایان ساخت.
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