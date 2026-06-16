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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۴

هشدار قرارگاه خاتم به رژیم صهیونیستی:

ادامه شرارت در جنوب لبنان با پاسخ سخت همراه خواهد بود

ادامه شرارت در جنوب لبنان با پاسخ سخت همراه خواهد بود

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در اطلاعیه ای نسبت به تکرار شرارت‌های رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در اطلاعیه ای نسبت به تکرار شرارت‌های رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان هشدار داد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی طی دو روز گذشته پس از اعلام پایان جنگ توسط رئیس جمهور آمریکا، ۸۴ بار آتش بس در جنوب لبنان را نقض نموده و همچنان به جنایات و کشتار مردم مظلوم لبنان ادامه می‌دهد.

هشدار داده می‌شود چنانچه ارتش کودک کش رژیم صهیونیستی به شرارت در جنوب لبنان پایان ندهد، باید منتظر پاسخ سخت نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران باشد.

کد مطلب 6862567

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    نظرات

    • مجتبی US ۰۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
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      یک حمله ویران کننده به صهیونیستهای بچه کش باید ایران انجام دهد تا شاید ادم بشوند. با صهیونیست ها باید فقط با زور رفتار کنید ، انقدر بمب سرشان بزنید تا گورشان را گم کنند. هیچگاه صلح در خاورمیانه و دنیا با این صهیونیستها نخواهد بود.
    • یک ایرانی IR ۰۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
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      خواهشاً ده تا موشک وده تا پهبادبه سرزمینهای اشغالی ومواضع صهیونیستها بزنید؛ این موشهای ترسو؛ بیدرنگ عکس العمل نشان داده وازهمان سوراخها اعلام تسلیم میکنند؛ شب راحت را ازصهیونیستها بگیرید..
    • IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
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      عمل کنید بدون ملاحظه کاری محافظه کارانه بعضی ها . حزب الله پاره تن ماست و وظیفه ماست که مثل مرد و شرافتمندانه از حزب الله دفاع کنیم . آیا نقض آتش بس ۸۴ بار کافی نیست برای پاسخ دادن یا هنوز باید بیشتر شهید کنند ؟!!!!!
    • IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
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      عمل کنید

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