ادامه شرارت در جنوب لبنان با پاسخ سخت همراه خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در اطلاعیه ای نسبت به تکرار شرارت‌های رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان هشدار داد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی طی دو روز گذشته پس از اعلام پایان جنگ توسط رئیس جمهور آمریکا، ۸۴ بار آتش بس در جنوب لبنان را نقض نموده و همچنان به جنایات و کشتار مردم مظلوم لبنان ادامه می‌دهد.

هشدار داده می‌شود چنانچه ارتش کودک کش رژیم صهیونیستی به شرارت در جنوب لبنان پایان ندهد، باید منتظر پاسخ سخت نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران باشد.