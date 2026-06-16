https://mehrnews.com/x3cmdW ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۶ کد مطلب 6862593 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۶ عزاداری و اجتماع مردم جلگه چاه هاشم در شب صد و هفتم دلگان- مردم بخش جلگه چاه هاشم شهرستان دلگان با حضور پرشور در اجتماعات شبانه، برای امام حسین (ع) نیز عزاداری کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 6862593 کپی شد مطالب مرتبط ایستادگی مردم جلگه چاه هاشم به شب صد و پنجم رسید اجتماع دلگانی ها در شب صد و پنجم از حماسه حضور اجتماع مردم شهر دلگان در شب صد و چهارم برچسبها شهرستان دلگان اجتماع مردمی تجمع مردمی مراسم عزاداری محرم و صفر
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