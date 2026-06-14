https://mehrnews.com/x3ckmc ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۴ کد مطلب 6860450 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۴ ایستادگی مردم جلگه چاه هاشم به شب صد و پنجم رسید دلگان- مردم بخش جلگه چاه هاشم شهرستان دلگان در شب صد و پنجم از شهادت قائد امت اجتماع برگزار کردند. دریافت 19 MB کد مطلب 6860450 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع مردم شهر دلگان در شب صد و چهارم آغاز فعالیتهای کانون پرورش فکری دلگان برگزاری نماز استغاثه به امام زمان(عج) در دلگان برچسبها شهرستان دلگان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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