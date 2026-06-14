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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۴

ایستادگی مردم جلگه چاه هاشم به شب صد و پنجم رسید

ایستادگی مردم جلگه چاه هاشم به شب صد و پنجم رسید

دلگان- مردم بخش جلگه چاه هاشم شهرستان دلگان در شب صد و پنجم از شهادت قائد امت اجتماع برگزار کردند.

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کد مطلب 6860450

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