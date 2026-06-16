معاون ترامپ: به دنبال روی کار آوردن «پهلوی» نبودیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «جی دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا در موضع‌گیری جدید خود ضمن دفاع از مسیر مذاکره با تهران تأکید کرد که دولت فعلی آمریکا به دنبال دستیابی به نتایج ملموس از طریق گفتگو است.

وی در این باره اظهار داشت: «من و رئیس‌جمهور ترامپ، مذاکرات مستقیم با ایران را به عنوان یک «پاداش» تلقی نمی‌کنیم؛ بلکه آن را یک گام جدی و رویکردی هدفمند برای حصول نتیجه می‌دانیم.»

معاون رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با اعلام خبر حضور خود در مذاکرات ژنو تصریح کرد: «همان‌طور که در گفتگوهای پاکستان حاضر بودم، در مذاکرات ژنو نیز حضور خواهم یافت تا شخصاً نسبت به نیات طرف ایرانی و میزان جدیت آن‌ها در مسیر گفتگو اطمینان حاصل کنم.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «واشنگتن همچنان به مشارکت فعال در گفتگوها با ایران پایبند خواهد ماند و تمام تلاش خود را برای تحقق نتایج مثبت که تأمین‌کننده منافع مردم آمریکا باشد، به کار خواهد بست.»

هرگز دنبال روی کار آوردن رضا پهلوی نبودیم

ونس در گفت‌وگو با برنامه تلویزیونی آنلاین «مگین کلی» گفت: دولت به‌خوبی از خطر گرفتار شدن در درگیری‌های طولانی‌مدت در منطقه آگاه است و قصد ندارد وارد جنگی فرسایشی و بی‌پایان شود. از همان ابتدا قرار نبود ایالات متحده وارد باتلاقی شود که بسیاری درباره آن هشدار می‌دادند.



ونس مدعی شد: در صورت پایبندی تهران به توافق، زمینه برای بازسازی اقتصادی با حمایت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس (نه آمریکا) فراهم می‌شود.



معاون ترامپ در پاسخ به سؤالی درباره انتقاد این روزهای سلطنت‌طلبان از ترامپ و تفاهم با ایران نیز گفت: دولت ترامپ هیچ‌گاه هدف خود را روی کار آوردن رضا پهلوی یا ایجاد یک حکومت جدید در ایران اعلام نکرده است.



ونس افزود: «مسائل مربوط به ساختار سیاسی ایران موضوعی است که باید میان مردم ایران و حکومت این کشور حل‌وفصل شود. آنچه برای آمریکا اهمیت دارد، متوقف شدن برنامه هسته‌ای ایران است.»

وی در ادامه گفت: در حال حاضر افرادی هستند که می‌گویند باید نیروهای زمینی به ایران اعزام کنیم. آن‌ها می‌خواهند دونالد ترامپ صدها هزار نیروی نظامی را وارد ایران کند. ما به افرادی نیاز داریم که از داخل همین جریان، در برابر این دیدگاه مقاومت کنند و با آن مخالفت کنند.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که این کشور تحت هیچ شرایطی، هیچ پولی را به ایران پرداخت نخواهد کرد.

ونس با بیان اینکه تفاهم با ایران شامل لبنان هم می شود؛ مدعی شد: «ما خاورمیانه را به طور اساسی تغییر داده‌ایم، چه ایران پایبند باشد چه نباشد.»

معاون ترامپ گفت: «اگر ایران مفاد توافق را اجرا نکند، برنامه‌های هسته‌ای، نظامی و موشکی‌اش همچنان منهدم و متوقف باقی خواهد ماند.»

ونس همچنین مدعی شد: «ایرانی‌ها بدون تغییر اساسی در رفتار خود هیچ چیزی به دست نخواهند آورد»