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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۳۳

اسموتریچ: از لبنان عقب‌نشینی نخواهیم کرد

اسموتریچ: از لبنان عقب‌نشینی نخواهیم کرد

وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در واکنش به توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا، بر ادامه تجاوزگری و اشغالگری این رژیم در خاک لبنان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها، «بتسلئیل اسموتریچ» در واکنش به توافق میان ایران و آمریکا که لبنان نیز بخشی از آن است، گفت: اسرائیل تسلیم خواسته‌ها و فشارهای خارجی نخواهد شد و عملیات نظامی خود در لبنان را بدون هیچ‌گونه امتیازدهی ادامه خواهد داد.

اسموتریچ با اشاره به زمان امضای توافق در روز جمعه افزود: «هیچگونه عقب‌نشینی‌ در کار نخواهد بود؛ نه روز جمعه و نه پس از آن.»

این درحالیست که قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در اطلاعیه ای درباره تکرار شرارت‌های رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان هشدار داد و با اشاره به ۸۴ بار نقض آتش بس در جنوب لبنان توسط این رژیم طی دو روز پس از اعلام پایان جنگ توسط رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که درصورت ادامه این شرارت ها در لبنان، این رژیم باید منتظر پاسخ سخت نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران باشد.

کد مطلب 6862670

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