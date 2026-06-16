استقبال سران گروه ۷ از توافق ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سران گروه هفت با صدور بیانیه‌ای از اعلام توافق میان آمریکا و ایران استقبال کرده و ضمن حمایت از اجرای آن، بر آمادگی خود برای مشارکت در پیشبرد این روند تأکید کردند.

سران گروه هفت در این بیانیه، بر ضرورت حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و ادامه تلاش‌های دیپلماتیک در منطقه تاکید کردند.

در این بیانیه آمده است که این توافق، «فرصتی تاریخی» برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای فراهم می‌کند.

سران گروه هفت همچنین تأکید کردند که تردد در تنگه هرمز باید بدون مانع و بدون دریافت عوارض ادامه یابد و افزودند که ابتکار دفاعی به رهبری فرانسه و انگلیس می‌تواند به ازسرگیری کشتیرانی در این گذرگاه مهم دریایی کمک کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: ایران نباید هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.

سران گروه هفت همچنین با حمایت از برقراری آتش‌بس قوی و فوری در لبنان، بر تلاش‌ها برای حصر سلاح در دست دولت این کشور تأکید کردند.

آن‌ها در بخش دیگری از بیانیه خود خواستار تسریع روند تنوع‌بخشی به منابع انرژی شدند تا آسیب‌پذیری مرتبط با تنگه هرمز کاهش یابد.

در این بیانیه همچنین از «توافقی دیپلماتیک، جامع و مستحکم» که مکمل یادداشت تفاهم آمریکایی ـ ایرانی باشد، حمایت شده و آمده است که مذاکرات درباره ایران باید تهدیدهای منطقه‌ای را نیز مدنظر قرار دهد.

سران گروه هفت همچنین بر مفید بودن مشارکت شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روند مذاکرات تأکید کردند.