هاآرتص: حسام ابو صفیه در نتیجه شکنجه در آستانه مرگ قرار دارد 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص فاش کرد که دکتر حسام ابو صفیه مدیر بیمارستان کمال عدوان در غزه در داخل زندانهای رژیم در معرض حملات و شکنجههای روزانه در حین بازداشت انفرادی قرار دارد و با وضعیت وخیمی روبروست.
این روزنامه صهیونیستی به نقل از وکیل ابو صفیه اذعان کرد که وی روزانه در نتیجه شکنجههای شدید دچار بیهوشی میشود و ممکن است این آخرین ملاقات پیش از قتل او باشد.
وکیل دکتر حسام ابو صفیه که اخیراً با وی ملاقات کرده، گزارش داد که جراحات و کبودیهای شدیدی بر روی بدن، سر، اطراف چشمها، گوشها و گردن او مشاهده کرده است، به طوری که در شناسایی او با مشکل مواجه شده است.
وی افزود که این پزشک فلسطینی در وضعیت نابسامان جسمی قرار دارد و در تنفس و صحبت کردن با مشکل مواجه بوده و قادر نبود بدون از دست دادن تعادل و سقوط، بر سر جای خود بنشیند. وی همچنین با احتیاط بسیار صحبت میکرد، مبادا که پس از پایان ملاقات در معرض سوءرفتار و شکنجههای بیشتری قرار گیرد.
طبق شهادت وکیل ابو صفیه، وی گفته است که در طول بازداشت در بخش انفرادی موسوم به «رکفت» در داخل زندان «نیتسان»، به طور روزانه مورد ضرب و شتم و خشونت قرار میگیرد. وی خاطرنشان کرد که در نتیجه این حملات چندین بار از هوش رفته است.
ابو صفیه افزوده است که هر بار که بیهوش میشد، یک بهیار حاضر میشد و به او مسکن و کمی آب میداد و سپس دوباره مورد ضرب و شتم قرار میگرفت.
حسام ابوصفیه در این دیدار به وکیل خود گفته است: واقعاً میترسم که این آخرین ملاقات پیش از آن باشد که مرا بکشند.
در پی این اظهارات، سازمان پزشکان برای حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی اعلام کرد که شهادت ارائه شده توسط وکیل حسام ابوصفیه نشان میدهد که جان وی در معرض خطر واقعی قرار دارد. این مرکز خواستار اجازه فوری برای انجام معاینه پزشکی مستقل توسط یک مرجع رسمی شد که تابع سازمان زندانهای اسرائیل نباشد.
این مرکز همچنین وکیل خواستار انتقال ابو صفیه به زندانی دیگر و فراهم کردن مراقبتهای پزشکی فوری برای او شد و نسبت به ادامه بازداشت او در شرایط انفرادی فعلی هشدار داد.
هاآرتص خاطرنشان کرد که دادگاه عالی رژیم صهیونیستی ماه گذشته درخواست تجدیدنظر علیه ادامه بازداشت ابو صفیه را رد کرد، که این به معنای باقی ماندن او در بازداشت برای حداقل چهار ماه دیگر است. جزئیات این تصمیم به دلیل سانسور رسانهای شدید در سرزمینهای اشغالی، هنوز اعلام نشده است.
از سوی دیگر، «رامی عبده» رئیس دیدبان حقوق بشر اروپا-مدیترانه اعلام کرد که حسام ابو صفیه و مروان الهمص، دو پزشک فلسطینی اسیر در زندانهای رژیم صهیونیستی در معرض تلاشهای اسرائیل برای حذف فیزیکی و شکنجه قرار دارند و با خطر مرگ روبرو هستند.
وی اشاره کرد که دیدبان اروپا-مدیترانه روز شنبه از کمیته بینالمللی صلیب سرخ درخواست ملاقات فوری با این دو پزشک را کرده است.
با توجه به دادههای نهادهای اسرای فلسطینی، حدود ۹ هزار و ۴۰۰ اسیر فلسطینی در زندانهای رژیم اسرائیل به سر میبرند که در میان آنها ۳۵۰ کودک، ۹۹ زن و ۳ هزار و ۲۴۴ بازداشتی اداری وجود دارد.
دکتر حسام ابو صفیه بیش از یک سال و نیم است که در زندانهای رژیم صهیونیستی به سر میبرد و بدون ارائه کیفرخواست، در کنار ۱۳ پزشک فلسطینی دیگر که از نوار غزه بازداشت شدهاند، نگهداری میشود.
ابو صفیه یکی از برجستهترین پزشکان فلسطینی است که علیرغم شهادت فرزندش، مجروح شدن خودش و هدف قرار گرفتن بیمارستان و تخریب بخشهای وسیعی از آن، به کار خود در بیمارستان کمال عدوان در طول جنگ غزه ادامه داد، اما نظامیان رژیم صهیونیستی در پی یورش دوم به بیمارستان کمال عدوان در دسامبر ۲۰۲۴ او را بازداشت کردند.
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