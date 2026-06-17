وضعیت وخیم ۹۰ اسیر زن فلسطینی در زندان دامون رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، مرکز دفاع از اسرای فلسطینی اعلام کرد اسرای زن فلسطینی در زندان دامون رژیم صهیونیستی با شرایطی سخت و تجاوزهای فزاینده ای روبه‌رو هستند و در میان آنان ۳ زن باردار، ۲ اسیر دختر کم‌ سن‌ و سال و ۳ اسیر زن مبتلا به سرطان حضور دارند.

بر اساس این گزارش، اسیران زن فلسطینی در معرض ضرب‌ و شتم‌های مکرر، بازرسی برهنه، تصویربرداری تحقیرآمیز، استفاده از نارنجک‌های صوتی و یورش با سگ‌های پلیسی قرار دارند.

این مرکز تاکید کرد نیروهای زندان‌های رژیم صهیونیستی، سرکوب زنان اسیر را به سیاستی روزانه تبدیل کرده‌اند؛ سیاستی که از طریق یورش‌های پی‌درپی، مجازات‌های جمعی و حملات مستمر اجرا می‌شود.

در این گزارش آمده است ازدحام شدید در زندان دامون باعث شده شماری از اسیران زن ناچار شوند روی زمین بخوابند؛ آن هم در شرایطی که کمبود شدید لباس و وسایل اولیه وجود دارد.

مرکز فلسطینی دفاع از اسرا همچنین اعلام کرد سیاست گرسنگی‌ دادن عمدی موجب شده بسیاری از اسرای زن به‌ دلیل ناکافی بودن وعده‌های غذایی، شب‌ها گرسنه بخوابند.

این مرکز نسبت به وضعیت اسیران باردار و بیمار ابراز نگرانی شدید کرد و هشدار داد که فقدان مراقبت‌های درمانی، تداوم بدرفتاری و اهمال پزشکی، جان این افراد را در معرض خطر جدی قرار داده است.

از سوی دیگر امجد النجار، مدیرکل باشگاه اسیر فلسطین و سخنگوی رسمی این نهاد، تصمیم ایتمار بن‌گویر وزیر تندرو امنیت داخلی رژیم صهیونیستی برای تعیین افرادی که نزدیکانشان در حوادث مرتبط با درگیری‌ها کشته شده‌اند، به‌ عنوان ناظر بر وضعیت اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی را اقدامی خطرناک و بی‌سابقه دانست.

وی تاکید کرد این تصمیم نشان دهنده سیاست انتقام‌جویی و مجازات جمعی است که کابینه رژیم صهیونیستی علیه اسرای فلسطینی دنبال می‌کند.

النجار افزود این اقدام با ابتدایی‌ترین معیارهای عدالت و بی‌طرفی در تضاد است، زیرا نظارت بر اماکن بازداشت باید از سوی نهادهای رسمی، قانونی، مستقل و متخصص انجام شود.

به گفته وی، این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که مقامات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون مانع انجام نقش انسانی و نظارتی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و بازدید این نهاد از اسرای فلسطینی شده‌اند.