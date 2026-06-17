به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت گزارش داد، ترامپ بر اساس آنچه که نتانیاهو و مقامات دیگر رژیم صهیونیستی به وی گفته بودند فکر می کرد جنگ علیه ایران آسان خواهد بود اما بعدا متوجه شد که چنین نیست.

در این گزارش آمده است، زمانی که ترامپ احساس کرد نتانیاهو در پشت صحنه به دنبال تخریب روند مذاکرات با ایران است به او حمله لفظی کرد و او را ناسپاس خواند.

این در حالی است که حملات رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه و سیاست های مخرب این رژیم به ویژه در قبال ایران به صورت کامل با هماهنگی آمریکا و دونالد ترامپ انجام می شود.

پیشتر نیز الجزیره گزارش داد، دونالد ترامپ که با آغاز جنگ افروزی در ایران سقوط حاکمیت و حذف برنامه هسته‌ای تهران را جزو اهداف خود برشمرده بود، به تدریج این اهداف را تقلیل داد و جنگ با توافقی متفاوت به پایان رسید.