«گروه ۷» در عصر ترامپ؛ اجلاسی برای جلوگیری از «انفجار اوضاع»

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره در گزارشی با اشاره به آغاز نشست گروه ۷ به بررسی تحولات ین‌المللی در آستانه برگزاری این اجلاس اشاره کرد.

الجزیره در گزارش خود نوشت که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با توجه به برگزاری این نشست تصریح کرد که اجلاس گروه هفت در گذشته تجسم تلاش‌ها برای حفظ نظم دیپلماتیک جهانی بود، اما نشست امسال که از دوشنبه آغاز شد، نمادی از فروپاشی آن است.

نیویورک تایمز افزود که گروه هفت به دلیل حضور دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و مواضع او، از هرج و مرج و تفرقه رنج می‌برد.

گروه ۷؛ اجلاسی برای سرپوش گذاشتن بر اختلافات

الجزیره تصریح کرد که این اجلاس در فضایی پر تنش و همراه با پیش بینی های بین‌المللی نگران‌کننده در تفریحگاه اویان فرانسه آغاز ‌شد، رویدادی که مطبوعات جهانی تقریباً بر این باورند که از بستری برای تدوین نظم دیپلماتیک جهانی به صحنه‌ای برای نمایش اختلافات عمیق تبدیل شده است.

اجلاس گروه ۷ با وجود اینکه رهبران هفت اقتصاد بزرگ جهان به همراه جمعی دیگر از متحدان آنها را گرد هم می‌آورد، اما «یک مرد» [دونالد ترامپ] که بر اجلاس مسلط است، رفتار و محاسبات سیاسی خود و آمریکا را به محور اصلی دستور کار اجلاس تبدیل کرده است.

لبخندهای متشنج در گروه ۷

الجزیره در این گزارش تاکید می کند که یک باور مشترک در صفحات روزنامه‌های بین المللی مانند نیویورک تایمز، پولیتیکو و لاکروا وجود دارد که نشان می دهد سقف انتظارات از اجلاس اویان، به طرز بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است.

پولیتیکو در این رابطه به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید آمریکا نوشت که هدف نهایی این اجلاس دیگر دستیابی به توافقات استراتژیک بزرگ نیست، بلکه صرفاً «اثبات توانایی اقتصادهای بزرگ برای همکاری با یکدیگر و جلوگیری از انفجار اوضاع» است.

این دیپلماسی که در دوران ترامپ به «دیپلماسی کاهش آسیب» و ارائه تصویری ظاهراً منسجم، معروف شده است، توسط روزنامه لاکروا نیز تأیید می‌شود. این روزنامه معتقد است تصاویر زیبای سران کشورها در کنار دریاچه لمان «لبخندهای متشنج» آنها را پنهان نخواهد کرد.

این روزنامه پیش‌بینی کرد که بیانیه پایانی -اگر بیانیه ای در کار باشد- مانند آب این دریاچه شفاف و زلال نخواهد بود. نیویورک تایمز نیز نوشت که این اجلاس که زمانی نمادی از وحدت نظم جهانی بود، امروز تجسم فروپاشی آن است.

«باج سبیل» اروپا برای حضور ترامپ در اجلاس

الجزیره با اشاره به تغییر زمان اجلاس توسط فرانسه برای اینکه ترامپ بتواند در جشن تولد خود حضور داشته باشد، نوشت که پاریس یک پاداش نیز برای ترامپ طراحی کرده که شامل دعوت او به یک شام خصوصی لوکس در کاخ تاریخی ورسای در شب چهارشنبه بود. ماکرون به خوبی از علاقه ترامپ به مظاهر تجمل و قدرت آگاه است و از شکوه ورسای به عنوان ابزاری دیپلماتیک برای نگه داشتن او در اجلاس تا لحظات پایانی و جلوگیری از خروج ناگهانی او استفاده می‌کند.

اولویت اروپا عدم تنش با ترامپ است

روزنامه سوئیسی لوتان نیز به بُعد دیگری از این تلاش‌ها اشاره می‌کند و می نویسد که دیپلماسی اروپا به رهبری پاریس، لندن و برلین دیگر به دنبال متقاعد کردن ترامپ برای اتخاذ مواضع خود نیست، بلکه هدف آن اطمینان از عدم درگیری با ترامپ و مهار سیاست‌های او به ویژه در پرونده اوکراین و جلوگیری از انجام هرگونه اقدام خرابکارانه است که به نفع کرملین باشد.

روزنامه لیبراسیون نیز تأکید کرد که دستور کار فنی اجلاس از فلزات کمیاب و چالش‌های هوش مصنوعی منحرف شده و تنها بر تبعات جنگ افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی معطوف شده است.

دستور کار ترامپ برای اروپا

تحلیل‌های نشریات فرانسوی لوفیگارو و لاکروا بر یک ایده توافق دارند و معتقدند که ترامپ با «نشاط رسانه‌ای» خود پس از اعلام نزدیک بودن امضای توافق صلح با تهران، به فرانسه می‌رسد و به دنبال کسب افتخار شخصی به عنوان « حامی بزرگ صلح» است.

این دو روزنامه ترامپ را خسته از این جنگ می دانند و معتقدند که وی به دنبال «خلاص شدن از یک جنگ نامحبوب» است. روزنامه‌های ایتالیایی «لاریپوبلیکا» و «ایل فاتو کوتیدیانو» در عین حال نوشته اند که ترامپ می خواهد وظیفه مین روبی تنگه هرمز را به اروپایی ها محول کند. این دو روزنامه پیش‌بینی کردند که ترامپ احتمالا از متحدان اروپایی (فرانسه، بریتانیا و ایتالیا) بخواهد که در ازای امتیازات تجاری و فناوری، «هزینه های سیاسی و نظامی خاص خود را» از طریق تأمین امنیت ناوبری دریایی در خلیج فارس و خنثی کردن مین‌ها بپردازند.

اوکراین قربانی سیاست های ترامپ

در حالی که آمریکا اولویت اوکراین را به علت مشغولیت های خاورمیانه کنار گذاشته است، اروپا تلاش می‌کند ترامپ را بار دیگر متوجه اوکراین نماید. با وجود حضور ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در اویان و با وجود تلاش مورد انتظار او برای ارائه مستقیم ایده‌هایش به ترامپ، به نظر می رسد وی با دیوار واقع‌گرایی سیاسی ترامپ برخورد می‌کند.

خشم عمومی از گروه ۷

الجزیره به افزایش خشم عمومی از رهبران گروه ۷ اشاره کرده و به نقل از روزنامه لیبراسیون می نویسد که در خارج از دیوارهای امنیتی این اقامتگاه که به «شهری تحت محاصره» تبدیل شده، خشم عمومی و ضد جهانی‌سازی مردم به شدت فوران کرد.

روزنامه لوتان از برگزاری تجمعات ضد اجلاس گروه ۷ خبر داد که با راهپیمایی‌ گسترده‌ای با مشارکت حدود ۶۰ هزار نفر خبر داد که ضمن درگیری‌های خشونت‌آمیز با پلیس که از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد، به اوج خود رسید.

تعمیق شکاف بین اروپا و ترامپ

این روزنامه افزود که این وضعیت به حدی رسید که حتی متحدان سنتی ترامپ، مانند جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا نیز از او فاصله گرفته اند.

الجزیره به شکاف دیپلماتیک میان آمریکا و انگلیس اشاره و تاکید کرد که این شکاف پس از دخالت جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در امور داخلی انگلیس آشکارتر شد.

رسانه های بین المللی معتقدند که جهان دیگر با آمریکا به عنوان یک شریک قابل اعتماد تعامل نمی‌کند، بلکه آن را یک «قدرت بزرگ دمدمی مزاج» می داند با ذهنیت «معاملات فردی» و «هیجانات رسانه ای» رفتار می‌کند. در این شرایط رهبران گروه ۷ تلاش دارند تا با «کمترین آسیب‌های سیاسی» از این وضعیت خارج شوند.

نشست سران گروه هفت (G۷) از روز دوشنبه ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۵ خرداد ۱۴۰۵) در شهر اویان-له-بن در شرق فرانسه آغاز شده و تا ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد) ادامه خواهد داشت. فرانسه که ریاست دوره‌ای گروه هفت را در سال ۲۰۲۶ بر عهده دارد، میزبان این اجلاس است.

گروه هفت متشکل از آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و کانادا است و اتحادیه اروپا نیز به طور دائمی در نشست‌های آن حضور دارد. علاوه بر اعضای اصلی، شماری از رهبران کشورهای مهم و سازمان‌های بین‌المللی از جمله هند، برزیل، کره جنوبی، کنیا و اوکراین نیز به عنوان مهمان در این اجلاس شرکت کرده‌اند.

موضوعات اصلی دستور کار نشست امسال شامل جنگ اوکراین، تحولات خاورمیانه و ایران، امنیت انرژی و کشتیرانی در تنگه هرمز، آینده هوش مصنوعی، رشد اقتصادی جهانی و بحران بدهی کشورهای در حال توسعه است.