هاآرتص: در حال حاضر مثلث برمودا در تنگه هرمز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد، عناصر بازدارندگی و هشدار رژیم صهیونیستی در میان غزه، ایران، لبنان و یمن از بین رفته است.

در این گزارش آمده است، مثلث برمودا در حال حاضر در تنگه هرمز قرار گرفته است و توانسته مثلث دکترین امنیتی رژیم صهیونیستی را ببلعد.

روزنامه وال استریت ژورنال روز گذشته در سرمقاله خود نوشت، توافق میان ایران و آمریکا بیشتر از آن که تصویر یک پیروزی راهبردی را نشان دهد بیانگر عقب نشینی آمریکا از اهداف اعلامی خود در جریان جنگ علیه ایران است.

بر اساس این گزارش، به نظر می رسد کاهش قیمت سوخت قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا یکی از مهم ترین اهداف داخلی ترامپ بوده باشد. ایران در آینده نیز می تواند از بستن تنگه هرمز به عنوان یک اهرم فشار جدید استفاده کند.