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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۲۱

تلویزیون اسرائیل: باید در توافق ایران و آمریکا مانع تراشی کنیم

تلویزیون اسرائیل: باید در توافق ایران و آمریکا مانع تراشی کنیم

تلویزیون رژیم صهیونیستی خواهان تداوم حملات به لبنان برای ناکام گذاشتن توافق میان ایران و آمریکا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد، این رژیم باید به حملات خود علیه لبنان ادامه دهد.

در این گزارش آمده است، اسرائیل باید در سایه تداوم حملات خود علیه لبنان توافقی را که ایرانی ها موفق به گرفتن آن از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شده اند ناکام بگذارد.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم اسرائیل نیز پیشتر گزارش داد که تل آویو از واشنگتن جزئیات توافق را درخواست کرده آمریکا با این مسئله مخالفت کرده است.

طبق ادعای این کانال، این بدان معناست که تل‌آویو با وجود نزدیک شدن به تاریخ امضا، از نسخه کامل و نهایی این یادداشت تفاهم بی‌اطلاع است.

کد مطلب 6862696

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    نظرات

    • IR ۰۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
      2 0
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      خودشون دارند می گن
    • US ۰۸:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
      2 0
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      اسراییل خوشحالی خودش را سیاه نمایی میکند.
    • IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
      2 0
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      این تیتر قابل توجه بعضی باید باشد و بدانند پشت صحنه اسرائیل و آمریکا یکی هستند دل به قول و تعهد امریکا خوش کرده اند

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