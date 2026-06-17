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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۱

تولد نخستین گوساله مرال در پناهگاه حیات وحش لوندویل آستارا

تولد نخستین گوساله مرال در پناهگاه حیات وحش لوندویل آستارا

آستارا- نخستین گوساله گوزن قرمز (مرال) در سال جاری، در سایت احیا و تکثیر پناهگاه حیات وحش لوندویل آستارا متولد شد.

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کد مطلب 6862729

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