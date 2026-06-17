به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح چهارشنبه در بازدید از انجمن آب سمنان اعلام کرد: حضور افرادی دغدغه‌مند که بدون چشمداشت و با صرف وقت و توان خود برای آینده شهر تلاش می‌کنند، سرمایه‌ای ارزشمند برای شهرستان محسوب می‌شود و نگاه حمایتی به تشکل‌های مردمی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا از ظرفیت تخصصی آن‌ها در حوزه‌های مختلف بهره‌برداری شود.

وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار منابع آبی شهرستان افزود: با توجه به روند توسعه و افزایش نیازهای خدماتی و زیرساختی، توجه به طرح‌های تأمین و مدیریت منابع آب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید با نگاه بلندمدت و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، زمینه پایداری این بخش تقویت شود.

فرماندار شهرستان سمنان با اشاره به جایگاه مرکز استان گفت: سمنان به عنوان مرکز استان نیازمند نگاه ویژه‌تر در تخصیص منابع و تقویت اعتبارات است و پیگیری‌های لازم برای ارتقای سهم شهرستان و حمایت بیشتر از طرح‌های توسعه‌ای در دستور کار قرار دارد.

صمیمیان با اشاره به طرح‌های مدیریت و بازچرخانی پساب، افزود: استفاده از ظرفیت‌های نوین و بهره‌گیری از روش‌های علمی در مدیریت منابع آب، می‌تواند نقش مؤثری در تحقق اهداف توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری داشته باشد و این موضوع باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به نقش نخبگان و تشکل‌های مردمی ادامه داد: ایجاد هم‌افزایی میان مسئولان، نخبگان، تشکل‌های مردمی و نمایندگان استان برای پیگیری طرح‌های کلان حوزه آب ضروری است و انجمن آب سمنان می‌تواند به عنوان یک بازوی تخصصی و مردمی نقش مهمی در این مسیر ایفا کند.

فرماندار سمنان در ادامه با اشاره به دیدگاه‌های اعضای انجمن یادآور شد: پیشنهادها و دغدغه‌های مطرح‌شده در این نشست درباره تأمین آب پایدار و توسعه زیرساخت‌های مرتبط، در دستور پیگیری فرمانداری قرار می‌گیرد.

صمیمیان در پایان گفت: حمایت از تشکل‌های مردمی فعال در حوزه آب و محیط زیست از اولویت‌های فرمانداری است و این نوع مشارکت‌های مردمی می‌تواند پشتوانه‌ای ارزشمند برای حل مسائل و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان باشد.