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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۳

طرح ملی «مانا» برای چابک‌سازی نظام اداری استان‌ها ابلاغ شد

طرح ملی «مانا» برای چابک‌سازی نظام اداری استان‌ها ابلاغ شد

ساری - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران از ابلاغ طرح ملی اصلاح نظام اداری در استان‌ها (مانا) خبر داد و گفت: این طرح با هدف تفویض اختیارات متناسب با ظرفیت‌های هر استان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم‌پور صبح چهارشنبه در نشست تشریح طرح مانا با اعلام ابلاغ «طرح ملی اصلاح نظام اداری در استان‌ها (مانا)» اظهار داشت: این طرح در چارچوب برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم و با تأکید بر افزایش نقش استان‌ها در فرآیند توسعه کشور، به تصویب شورای عالی اداری رسیده و بر اساس دستور رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

وی افزود: طرح مانا بستری برای شناسایی و رفع موانع اداری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی و واگذاری بخشی از وظایف دستگاه‌های مرکزی به استان‌ها و شهرستان‌ها فراهم می‌کند که نتیجه‌ی آن ارتقای کیفیت خدمات، کاهش زمان تصمیم‌گیری و بهبود بهره‌وری خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با اشاره به محورهای اجرایی این طرح، از ایجاد مجتمع‌های اداری، ساماندهی ساختمان‌های دولتی، اصلاح فرایندهای خدمت‌رسانی، توسعه مشارکت بخش خصوصی و راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری به عنوان برنامه‌های کلیدی یاد کرد و گفت: تدوین برنامه‌های عملیاتی هر استان باید بر اساس مسائل و توانمندی‌های بومی و با همکاری دانشگاه‌ها، مراکز علمی و نخبگان محلی انجام شود.

کریم‌پور با تأکید بر زمان‌بندی تعیین‌شده، خاطرنشان کرد: بر اساس ابلاغیه، استان‌ها تا دهم مردادماه سال آینده فرصت دارند برنامه‌های عملیاتی خود را تهیه و تصویب کنند و اجرای نهایی طرح با مسئولیت استانداران به عنوان روسای شورای راهبری تحول اداری استان پیگیری خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: اجرای موفق طرح مانا می‌تواند نظام اداری کشور را چابک‌تر، حکمرانی استانی را مؤثرتر و روند توسعه در استان‌ها را شتاب‌بخشد و نقش مردم و بخش خصوصی را در تصمیم‌سازی‌های محلی پررنگ‌تر کند.

کد مطلب 6862754

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