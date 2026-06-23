به گزارش خبرنگار مهر، فرشته امین ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای تحول اداری در استانداری گیلان اظهار کرد: یکی از طرح‌های دولت اجرای طرح مانا است.

وی ضمن تاکید بر لزوم اجرای این طرح در راستای اصلاح نظام اداری گفت: استان‌ گیلان دارای ظرفیت‌های خوبی است که‌ نیازمند توجه و بهره‌گیری است.

رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور به ابعاد اجرای طرح مانا با هدف افزایش اختیارات استانی اشاره و عنوان کرد: تسهیل قوانین اداری از جمله اهداف اجرای این طرح است.

امین افزود: هدف از اجرای این طرح، تسهیل در خدمات‌رسانی و بهبود کیفیت اجرایی است تا شاهد افزایش بهره‌وری و رضایت مردم باشیم.

وی ضمن تاکید بر ظرفیت‌های متعدد گیلان در بخش‌های مختلف بیان کرد: طرح مانا سبب سهولت در روند قوانین اداری خواهد شد که به تبع در استان نیز شاهد این روند خواهیم بود.

رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور از اجرای این طرح در شهریور سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: در راستای بهبود خدمات‌رسانی نیازمند شناسایی چالش‌های استان‌ها و تفویذ اختیارات متناسب با هر منطقه هستیم.