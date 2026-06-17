به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی صبح چهارشنبه در نشست کمیته صیانت از اشتغال اظهار کرد: یکی از اقدام‌های شاخص در استان، تشکیل کمیته ویژه صیانت از اشتغال بوده است؛ ساختاری که تاکنون نقش مؤثری در ارزیابی وضعیت بازار کار و پایداری اشتغال در استان داشته است.

وی با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی استان افزود: بوشهر به سبب ویژگی‌های جغرافیایی و همچنین آسیب‌هایی که در دوره‌های مختلف، از جمله دوران جنگ، متحمل شده، نیازمند سازوکاری منسجم برای مراقبت از فعالیت‌های اقتصادی و فرصت‌های شغلی است.

رصد وضعیت فعالیت واحدهای اقتصادی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر بیان کرد: هدف از استمرار فعالیت این کمیته آن است که وضعیت واحدهای اقتصادی به صورت دقیق و منظم بررسی شود تا در صورت بروز مشکلات، دستگاه‌های مسئول به‌موقع وارد عمل شده و از بروز رکود، توقف فعالیت یا ریزش نیروی کار جلوگیری کنند.

رستمی با تاکید بر نقش اقتصاد دریامحور در معیشت مردم استان ادامه داد: بخش مهمی از اشتغال بوشهر در حوزه‌هایی مانند ملوانی، صیادی، بازرگانی و فعالیت‌های وابسته به دریا قرار دارد؛ مشاغلی که اگرچه در نظام‌های رسمی آماری کمتر دیده می‌شوند، اما بخش مهمی از درآمد و معیشت خانوارهای استان را تشکیل می‌دهند.

وی گفت: به همین منظور تلاش شده است با فعالیت مداوم این کمیته و تشکیل کمیته‌های متناظر در فرمانداری‌ها، رصد میدانی و پیگیری مسائل واحدهای اقتصادی به‌صورت مستمر انجام شود.

پیگیری بسته‌های حمایتی دولت

معاون استاندار بوشهر افزود: دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز موظف هستند با همکاری یکدیگر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، مشکلات واحدهای اقتصادی و فعالان بخش خصوصی را بررسی و برای رفع موانع تولید و اشتغال اقدام کنند.

رستمی همچنین با اشاره به پیگیری بسته‌های حمایتی دولت تصریح کرد: استفاده از ابزارهای حمایتی و برنامه‌های مرتبط با بازسازی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی در دستور کار قرار دارد تا فعالیت بنگاه‌ها و پایداری اشتغال در استان تقویت شود.

وی در پایان با تاکید بر اهمیت ثبات بازار و مدیریت نوسان‌های اقتصادی گفت: بررسی‌های انجام‌شده در ستاد تنظیم بازار نشان می‌دهد که کنترل فشارهای اقتصادی و نظارت بر هزینه‌های تولید می‌تواند نقش مهمی در صیانت از اشتغال و حفظ فعالیت واحدهای اقتصادی در استان داشته باشد.