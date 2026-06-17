به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبریان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تهران ششمین سال متوالی خشکسالی را پشت سر میگذارد و با وجود بهبود نسبی بارندگیها نسبت به سال گذشته، همچنان با شرایط کمآبی و فاصله از میانگین بلندمدت بارشها مواجه است.
وی افزود: سال آبی گذشته کمبارشترین سال ثبتشده در بیش از ۶۰ سال اخیر بوده و همین مسئله ضرورت مدیریت مصرف آب را بیش از گذشته آشکار کرده است.
مدیرعامل آبفای منطقه یک تهران با تأکید بر نقش شهروندان در مدیریت منابع آبی گفت: توسعه منابع و اجرای پروژههای انتقال آب به تنهایی پاسخگوی نیازهای رو به افزایش نیست و مدیریت مصرف باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.
اکبریان با اشاره به برخورد با مشترکان بدمصرف تصریح کرد: استفاده از آب شرب برای شستوشوی خودرو، حیاط و سایر مصارف غیرضروری در شرایط فعلی قابل قبول نیست و اکیپهای ویژه برای شناسایی این موارد فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: مشترکانی که بیش از دو برابر الگوی مصرف آب استفاده کنند، در گروه بدمصرف قرار میگیرند و پس از اخطارهای لازم، مشمول اقدامات بازدارنده از جمله کاهش فشار یا قطع موقت آب خواهند شد.
مدیرعامل آبفای منطقه یک تهران همچنین از نصب بیش از ۹۷ هزار قطعه تجهیزات کاهنده مصرف در واحدهای مختلف خبر داد و گفت: این تجهیزات میتوانند مصرف آب خانوارها را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهند.
اکبریان در پایان خاطرنشان کرد: عبور از شرایط کمآبی نیازمند همکاری مردم و دستگاههای اجرایی است و با مدیریت مصرف میتوان آثار خشکسالی را به حداقل رساند.
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