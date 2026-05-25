به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت آبفای منطقه یک تهران و اداره کل آموزش و پرورش منطقه یک (شمیرانات) با هدف مدیریت مصرف آب و ارتقای سواد آبی امضا شد.

حسین اکبریان مدیرعامل آبفای منطقه یک شهر تهران در آیین امضای این تفاهم‌نامه، با اشاره به اینکه سال آبی گذشته کم‌بارش‌ترین سال ۶۰ سال اخیر برای تهران بود، اظهار داشت: با وجود بهبود نسبی بارندگی در سال جاری، میزان بارش همچنان کمتر از میانگین بلندمدت است.

وی افزود: در سال آبی گذشته در چارچوب سیاست‌های کلان مدیریت مصرف آب در استان تهران، اقداماتی در حوزه توزیع آب، کاهش هدررفت و اصلاح شبکه انجام شد که به کاهش ۲۵ لیتری سرانه مصرف در استان و به تبع آن در محدوده آبفای منطقه یک انجامید. اکبریان ضمن قدردانی از همراهی مردم شریف تهران، امیدوار است این مشارکت تداوم یابد.

مدیرعامل آبفای منطقه یک، ارتقای سواد آبی جامعه را هدفی راهبردی برای این شرکت دانست و تصریح کرد: آموزش و پرورش در این مسیر، بستری اثرگذار برای نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه از دوران کودکی است و به ویژه برای جلب مشارکت نسل جدید که گامی بزرگ برای آینده کشور محسوب می‌شود، نقش کلیدی دارد.

اکبریان همچنین از اجرای راهکارهای عملیاتی نظیر نصب تجهیزات کاهنده در مدارس خبر داد و گفت: این اقدام ضمن کاهش بیش از ۲۵ درصدی مصرف، گامی در راستای حفاظت از سرمایه ملی و کمک به اقتصاد مدارس خواهد بود.

در ادامه این نشست، حمیدرضا عباسی مدیر آموزش و پرورش منطقه یک تهران، ضمن استقبال از این همکاری اظهار داشت: بسیار مایه خرسندی است که شرکت آبفای منطقه یک تهران در کنار وظایف اجرایی و مأموریت‌های کوتاه‌مدت خود، با نگرشی دوراندیشانه و بلندمدت به مقوله زیربنایی آموزش اهتمام ورزیده است؛ رویکردی اصولی که برای تضمین آینده و امنیت آبی تهران اثرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به ظرفیت آموزش و پرورش شمیرانات شامل حدود ۷۰۰ واحد آموزشی و ۸۰ هزار معلم و دانش‌آموز، این شبکه گسترده انسانی را بستری راهبردی برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه دانست.

عباسی تأکید کرد: دانش‌آموزان به‌ویژه در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول با توجه به اثرپذیری و جامعه‌پذیری بالا، بهترین سفیران برای نهادینه‌سازی فرهنگ مدیریت بهینه مصرف آب در سطح خانواده‌ها و جامعه هستند.

گفتنی است در چارچوب این تفاهم‌نامه، بستر لازم برای همکاری‌های ساختارمند و بلندمدت میان شرکت آب و فاضلاب و اداره آموزش و پرورش منطقه شمیرانات فراهم شده است.