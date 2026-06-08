سخنگوی آبفای تهران: پر شدگی مجموع سدهای تهران تنها ۳۰ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام بخشی، سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران، امروز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ در نشست خبری که در محل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۲ شهر تهران پیش از هفته صرفه‌جویی در مصرف آب سال ۱۴۰۵ برگزار شد با اشاره به نتایج برنامه‌های مدیریت مصرف آب اظهار کرد: همراهی شهروندان تهرانی در شرایط خشکسالی موجب شد سرانه مصرف آب در پایتخت طی یک سال گذشته ۲۵ لیتر کاهش یابد. در ابتدای سال ۱۴۰۴ تنها ۲۹ درصد مشترکان در گروه خوش‌مصرف قرار داشتند، اما این رقم در پایان سال به حدود ۴۰ درصد و در آخرین پایش‌های انجام‌شده تا نیمه خردادماه به نزدیک ۵۰ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه تهران همچنان با چالش جدی کم‌آبی مواجه است، افزود: پایتخت طی پنج تا شش سال اخیر خشکسالی‌های متوالی را تجربه کرده و میزان بارش‌ها نیز همچنان پایین‌تر از شرایط نرمال قرار دارد. تا ۱۵ خردادماه امسال ۱۷۲ میلی‌متر بارندگی در استان تهران ثبت شده که اگرچه نسبت به سال گذشته حدود ۱۸ درصد افزایش نشان می‌دهد، اما همچنان ۳۴ درصد کمتر از میانگین بلندمدت است.

سخنگوی آبفای استان تهران با اشاره به وضعیت سدهای تأمین‌کننده آب پایتخت گفت: میزان پرشدگی سدهای پنج‌گانه تهران در حال حاضر حدود ۳۰ درصد است و حجم ذخایر موجود به حدود ۵۵۰ میلیون مترمکعب می‌رسد، در حالی که بر اساس میانگین بلندمدت باید حدود ۸۴۰ میلیون مترمکعب آب در سدها ذخیره شده باشد. به این ترتیب تهران با کسری حدود ۲۹۰ میلیون مترمکعبی ذخایر آبی روبه‌رو است.

بخشی ادامه داد: برای عبور از شرایط بدون تنش آبی حداقل ۶۰۰ میلیون مترمکعب و برای دستیابی به شرایط مطلوب حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب ذخیره آب در سدهای تهران مورد نیاز است.

وی با تأکید بر اینکه هیچ برنامه‌ای برای نوبت‌بندی یا قطع آب در تهران وجود ندارد، اظهار کرد: تمام تلاش شرکت آب و فاضلاب بر حفظ پایداری شبکه آبرسانی متمرکز است، اما عبور از شرایط فعلی بدون مشارکت شهروندان در مدیریت مصرف امکان‌پذیر نخواهد بود.

به گفته سخنگوی آبفای استان تهران، در حال حاضر روزانه حدود ۳ میلیون مترمکعب آب معادل ۳ میلیارد لیتر در تهران مصرف می‌شود؛ رقمی که معادل حدود ۲ میلیارد بطری آب یک‌ونیم لیتری در شبانه‌روز است.

وی با اشاره به الگوی مصرف آب افزود: سرانه مطلوب مصرف آب ۱۳۰ لیتر در شبانه‌روز برای هر نفر است، اما این رقم در تهران حدود ۱۹۵ لیتر است و همچنان حدود ۶۵ لیتر با الگوی استاندارد فاصله دارد. در حال حاضر حدود ۴۵ درصد مشترکان در گروه پرمصرف و حدود ۵ درصد در گروه بدمصرف قرار دارند.

بخشی استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف و اصلاح رفتارهای مصرفی را از مهم‌ترین راهکارهای مدیریت مصرف عنوان کرد و گفت: نصب این تجهیزات می‌تواند تا ۲۰ درصد مصرف آب را کاهش دهد. سال گذشته تجهیزات کاهنده مصرف در ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نصب شد و برنامه‌ریزی شده است تا پایان تابستان امسال این تجهیزات در یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نصب شود.

وی همچنین از آغاز اجرای طرح نصب کنتورهای هوشمند خبر داد و افزود: تاکنون حدود ۳ هزار کنتور هوشمند در تهران نصب شده و توسعه این طرح با هدف پایش دقیق‌تر مصرف و مدیریت مشترکان پرمصرف ادامه خواهد داشت.

سخنگوی آبفای استان تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش هدررفت آب اظهار کرد: در حال حاضر هدررفت واقعی آب در شبکه توزیع تهران به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است. سالانه حدود ۱۰ هزار کیلومتر از شبکه آبرسانی پایش می‌شود و برنامه بازسازی خطوط فرسوده نیز به صورت مستمر در حال اجراست.

در همین زمینه، ابوالفضل صدرایی مدیرعامل آبفای منطقه ۲ تهران نیز از شناسایی و رفع ۵۰ نشت نامرئی آب در این منطقه خبر داد و گفت: این نشت‌ها با مجموع دبی حدود ۱۰۰ لیتر بر ثانیه شناسایی و برطرف شده‌اند. همچنین تاکنون ۱۷ هزار انشعاب غیرمجاز در منطقه ۲ تهران کشف شده است.

بخشی با اشاره به توسعه استفاده از پساب برای کاهش فشار بر منابع آب شرب گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید پساب در استان تهران به حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب در سال رسیده و این ظرفیت در آینده به ۷۵۰ میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت. همچنین ۱۴۹ میلیون مترمکعب پساب برای آبیاری فضای سبز شهر تهران تخصیص یافته و زیرساخت‌های لازم برای انتقال آن در حال تکمیل است.

وی با بیان اینکه کیفیت آب شرب خط قرمز شرکت آب و فاضلاب استان تهران است، اظهار کرد: روزانه بیش از ۲۰۰ نمونه‌برداری و آزمایش تخصصی در شبکه آب تهران انجام می‌شود و تمامی تصفیه‌خانه‌ها به صورت برخط تحت کنترل کیفی قرار دارند.

سخنگوی آبفای استان تهران همچنین از الزام دستگاه‌های اجرایی به کاهش حداقل ۲۵ درصدی مصرف آب نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف در ساختمان‌های دولتی الزامی شده و استفاده از آبنماها و فواره‌ها در مجموعه‌های اداری ممنوع است.

وی با تأکید بر اینکه بارندگی‌های مقطعی بهار نباید موجب تصور پایان بحران آب شود، خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف، توسعه استفاده از پساب، کاهش هدررفت آب، بازسازی شبکه‌های فرسوده و کاهش برداشت از منابع زیرزمینی مهم‌ترین محورهای برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار آب تهران در سال‌های آینده خواهد بود.