مرضیه برومند سفیر آب آبفای منطقه یک تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز هفته صرفه‌جویی در مصرف آب، نشستی با حضور مرضیه برومند و مدیران آبفای منطقه یک تهران با هدف بررسی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری برای ارتقای آگاهی عمومی در زمینه مدیریت مصرف آب برگزار شد.

حسین اکبریان، مدیرعامل آبفای منطقه یک تهران، در این نشست اظهار کرد: اقدامات فنی و مهندسی بدون همراهی مردم و آگاهی‌بخشی عمومی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و استفاده از ظرفیت هنرمندان و چهره‌های فرهنگی در جلب توجه جامعه به موضوع آب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به شرایط منابع آبی پایتخت افزود: سال آبی گذشته یکی از سخت‌ترین سال‌های آبی در بیش از شش دهه اخیر بود و تهران کمترین میزان بارندگی در ۶۰ سال گذشته را تجربه کرد.

اکبریان ادامه داد: با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات فنی و مدیریتی و همچنین همراهی شهروندان، در برخی مقاطع میزان مصرف آب بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافت.

در ادامه این نشست، مرضیه برومند با اشاره به دغدغه‌های خود در حوزه محیط زیست گفت: آب موضوعی است که همواره برای من اهمیت داشته و معتقدم ارزش اقتصادی و ارزش معنوی این سرمایه ملی باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تجربه ساخت مجموعه تلویزیونی آب‌پریا افزود: منابعی مانند آب، خاک، انرژی، جنگل و هوا زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته از ثروت ملی کشور را تشکیل می‌دهند و حفاظت از آن‌ها نیازمند مشارکت همگانی است.

برومند تأکید کرد: همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان، نهادهای فرهنگی و هنرمندان می‌تواند به شکل‌گیری یک حرکت جمعی برای حفاظت از منابع طبیعی و اصلاح الگوی مصرف منجر شود.

در پایان این نشست، مرضیه برومند به عنوان «سفیر آب» آبفای منطقه یک تهران معرفی شد تا در مسیر فرهنگ‌سازی و ترویج مدیریت مصرف آب با این مجموعه همکاری کند.