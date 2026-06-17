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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۷

استاندار بوشهر: اجرای پروژه های عمرانی شهرستان جم تسریع می شود

استاندار بوشهر: اجرای پروژه های عمرانی شهرستان جم تسریع می شود

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: با پیگیری های صورت گرفته، اجرای پروژه های عمرانی شهرستان جم تسریع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح چهارشنبه در بازدید از پروژه های عمرانی شهرستان جم اظهار کرد: تلاش های گسترده ای به منظور تسریع در روند اجرای پروژه های عمرانی در شهرستان جم صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: باید با تامین مالی و تسریع در روند اجرای پروژه های عمرانی تلاش کنیم که زمینه بهره مندی مردم از این پروژه ها فراهم شود و پیگیری های لازم در این زمینه انجام می شود.

استاندار بوشهر در سفر به شهرستان جم از چند پروژه آموزشی، زیربنایی و فرهنگی بازدید کرد.

در ادامه این بازدیدها، استاندار بوشهر با دو خانواده شهید جنگ تحمیلی اخیر نیز دیدار و به مقام شامخ شهدا ادای احترام می کند.

کد مطلب 6862793

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