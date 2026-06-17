استاندار بوشهر: اجرای پروژه های عمرانی شهرستان جم تسریع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح چهارشنبه در بازدید از پروژه های عمرانی شهرستان جم اظهار کرد: تلاش های گسترده ای به منظور تسریع در روند اجرای پروژه های عمرانی در شهرستان جم صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: باید با تامین مالی و تسریع در روند اجرای پروژه های عمرانی تلاش کنیم که زمینه بهره مندی مردم از این پروژه ها فراهم شود و پیگیری های لازم در این زمینه انجام می شود.

استاندار بوشهر در سفر به شهرستان جم از چند پروژه آموزشی، زیربنایی و فرهنگی بازدید کرد.

در ادامه این بازدیدها، استاندار بوشهر با دو خانواده شهید جنگ تحمیلی اخیر نیز دیدار و به مقام شامخ شهدا ادای احترام می کند.