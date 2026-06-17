بسیج ۷ هزار نیروی هلال احمر برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال‌احمر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر از آماده‌سازی کامل این جمعیت برای پوشش مراسم تشییع خبر داد و گفت: جلسات برنامه‌ریزی از اواخر فروردین‌ماه در جمعیت هلال‌احمر آغاز شده تا در هر زمان که اعلام نیاز شود، این مجموعه بتواند با آمادگی کامل خدمات امدادی و پشتیبانی خود را ارائه کند.

آغاز برنامه‌ریزی از فروردین‌ماه برای آمادگی کامل

خالدی با اشاره به روند آماده‌سازی این طرح اظهار کرد: از اواخر فروردین‌ماه جلسات مربوط به این موضوع در جمعیت هلال‌احمر برگزار شد تا مجموعه در نهایت آمادگی قرار داشته باشد و در حال حاضر نیز با توجه به تاریخ‌های اعلام‌شده در تیرماه، این موضوع در اولویت اصلی قرار دارد و تیم‌ها در حال آماده‌سازی هستند و طرح عملیاتی هلال‌احمر به‌صورت کامل آماده شده و تنها مرحله اجرا و پیاده‌سازی آن باقی مانده است.

پوشش شهرهای محل برگزاری مراسم و مسیرهای منتهی

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر درباره محدوده جغرافیایی اجرای این طرح گفت: شهرهایی که تاکنون برای برگزاری مراسم تشییع نهایی شده‌اند شامل تهران، قم و مشهد هستند و اگر شهر دیگری نیز به این برنامه اضافه شود، با همین ساختار تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

خالدی ادامه داد: پوشش هلال‌احمر صرفاً محدود به داخل شهرها نیست و مسیر حرکت کاروان، مسیرهای ورودی و خروجی شهرها و همچنین مسیرهای منتهی به شهرهای دیگر و استان‌ها نیز در برنامه عملیاتی قرار دارد.

تهران، قم و خراسان رضوی؛ استان‌های اصلی اجرای طرح

وی با بیان اینکه چند بخش مختلف جمعیت هلال‌احمر درگیر این عملیات هستند، گفت: سازمان امداد و نجات، معاونت بهداشت و درمان، معاونت جوانان، معاونت داوطلبان و نمایندگی ولی‌فقیه در جمعیت هلال‌احمر از مجموعه‌های اصلی درگیر این طرح هستند.

خالدی افزود: تمام استان‌ها و مجموعه‌های متناظر آنها در هلال‌احمر استان‌ها باید در اجرای این برنامه مشارکت داشته باشند و تاکنون سه استان تهران، قم و خراسان رضوی به‌عنوان استان‌های اصلی مجری در نظر گرفته شده‌اند.

وی درباره استان‌های معین نیز گفت: استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان و مازندران در مسیر تهران تا خراسان رضوی، همچنین استان‌های اصفهان، البرز، مرکزی، گیلان و دیگر استان‌ها به‌عنوان استان‌های پشتیبان در نظر گرفته شده‌اند.

به‌کارگیری ۱۵۵۶ تیم عملیاتی و ۷ هزار نیروی امدادی

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر با اشاره به گستردگی عملیات گفت: در شهر تهران و مسیرهای ارتباطی، حدود ۳۵۰ مرکز امدادی و پشتیبانی در استان‌های تهران، خراسان رضوی و مسیرهای مرتبط فعال خواهد شد و تاکنون ۱۵۵۶تیم عملیاتی سازماندهی شده‌اند و نزدیک به ۷ هزار نیروی امدادی برای این مأموریت ساماندهی شده‌اند.

خالدی افزود: در این عملیات ۱۱۲ دستگاه آمبولانس، ۴۴ خودروی نجات، ۳۷ خودروی کمک‌دار و ۷ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس مأموریت پشتیبانی را برعهده خواهند داشت، همچنین پنج فروند بالگرد برای پوشش هوایی این مراسم پیش‌بینی شده است و این تجهیزات علاوه بر ظرفیت‌های پشتیبانی و خودروهایی است که در اختیار عملیات قرار خواهد گرفت.

آماده‌باش تا ۴۸ ساعت پس از پایان مراسم

خالدی درباره زمان فعالیت نیروها گفت: عملیات هلال‌احمر از زمان نهایی‌شدن و اعلام رسمی مراسم آغاز خواهد شد و تا ۴۸ ساعت پس از پایان عملیات نیز نیروها در وضعیت آماده‌باش باقی خواهند ماند.

استقرار نیروهای امدادی در مصلای تهران و مسیرهای عملیاتی

وی با اشاره به برنامه‌ریزی ویژه در تهران گفت: در مصلای تهران مدیریت ویژه‌ای برای هماهنگی ایجاد شده و جلسات منظم با سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های امدادی همکار در حال برگزاری است و محل استقرار تیم‌های ثابت، سیار و تیم‌های امدادی و درمانی مشخص شده و این نیروها با ظرفیت‌های اعلام‌شده فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

وی ادامه داد: برای استان‌های مسیر نیز تعداد نیروها، پایگاه‌ها، خودروهای عملیاتی و محل‌های استقرار روی نقشه مشخص شده و آماده اجراست.

استقرار بالگردها و تیم‌های درمانی اضطراری

خالدی گفت: دو فروند بالگرد سازمان امداد و نجات برای پوشش عملیات در نظر گرفته شده است؛ یک فروند در سمنان مستقر خواهد شد و دو فروند نیز در نیشابور و مشهد برای پوشش تجمعات احتمالی در استان خراسان رضوی پیش‌بینی شده است.

وی درباره تیم‌های درمانی نیز اظهار کرد: تیم‌های اضطراری درمانی هلال‌احمر شامل تیم‌های PHC و RDH شامل پزشک، پرستار، ماما، کارشناس بهداشت محیط، تکنسین دارویی و نیروهای فنی و مدیریتی در محل‌های تعیین‌شده مستقر خواهند شد و در اتوبوس‌آمبولانس‌ها نیز پزشک، پرستار و تکنسین دارویی حضور دارند و داروهای مورد نیاز از قبل مشخص و در اختیار تیم‌ها قرار گرفته است.

هشدار درباره گرمازدگی و ازدحام جمعیت

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر با اشاره به شرایط آب‌وهوایی گفت: با توجه به گرمای هوا، مردم باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند و افرادی که بیماری زمینه‌ای، فشار خون، سالمندان و خانم‌های باردار هستند باید مراقبت بیشتری داشته باشند و در ساعات خنک‌تر تردد کنند.

وی گفت: موضوع گرمازدگی و ازدحام جمعیت از موارد مهمی است که در اطلاع‌رسانی‌های نزدیک به مراسم به مردم اعلام خواهد شد تا با همکاری مردم و دستگاه‌های امدادی، خدمات مؤثری ارائه شود.

راه‌اندازی سامانه «۴۰۳۰» برای حمایت‌های روحی و روانی

خالدی در پایان از راه‌اندازی سامانه «۴۰۳۰» خبر داد و گفت: یکی از اقدامات ویژه هلال‌احمر، ایجاد این سامانه برای ارتباطات مردمی و حمایت‌های روحی و روانی است و مردم از سراسر کشور می‌توانند با شماره این سامانه تماس بگیرند و مشکلات خود را مطرح کنند تا پاسخ کارشناسی و علمی دریافت کنند.