به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند گفت: تفاهم‌نامه خرید ۲۰ فروند بالگرد امدادی به‌صورت مستقیم از روسیه امضا شده است.

وی با اشاره به اهداف این قرارداد گفت این اقدام با هدف تقویت لجستیک و افزایش توان عملیاتی ناوگان امداد هوایی کشور انجام می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در بهبود سرعت واکنش در حوادث و سوانح داشته باشد.

به گفته کولیوند، بالگردهای خریداری‌شده مجهز به فناوری‌های مدرن و سیستم دید در شب هستند و امکان انجام پرواز در شب را نیز خواهند داشت؛ قابلیتی که به‌طور مستقیم در افزایش پوشش امدادی در شرایط اضطراری مؤثر خواهد بود.

این طرح در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای هلال احمر برای نوسازی ناوگان هوایی و ارتقای خدمات امدادی کشور دنبال می‌شود.