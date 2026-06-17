به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه راهآهن جمهوری اسلامی ایران، پیشفروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی اول تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ (مسیرهای رفت تا ۳۱ تیر و مسیرهای برگشت تا اول مرداد) از ساعت ۸:۳۰ صبح امروز (چهارشنبه، ۲۷ خرداد) آغاز شد.
بر اساس این اطلاعیه، پیشفروش اینترنتی بلیت در تمامی محورهای ریلی از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ امروز از طریق سکوهای مجاز فروش بلیت انجام میشود. همچنین فروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ همان روز از طریق مراکز مجاز فروش حضوری در سراسر کشور در دسترس خواهد بود.
طبق اعلام راهآهن، پس از پایان عملیات پشتیبانگیری سامانه، از ساعت ۱۳:۳۰ امروز فرآیند پیشفروش بهصورت همزمان از طریق تمامی درگاههای فروش ادامه خواهد یافت.
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