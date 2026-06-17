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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری تیرماه از امروز آغاز شد

پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری تیرماه از امروز آغاز شد

بر اساس اطلاعیه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی اول تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۸:۳۰ صبح امروز (چهارشنبه، ۲۷ خرداد) آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی اول تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ (مسیرهای رفت تا ۳۱ تیر و مسیرهای برگشت تا اول مرداد) از ساعت ۸:۳۰ صبح امروز (چهارشنبه، ۲۷ خرداد) آغاز شد.

بر اساس این اطلاعیه، پیش‌فروش اینترنتی بلیت در تمامی محورهای ریلی از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ امروز از طریق سکوهای مجاز فروش بلیت انجام می‌شود. همچنین فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ همان روز از طریق مراکز مجاز فروش حضوری در سراسر کشور در دسترس خواهد بود.

طبق اعلام راه‌آهن، پس از پایان عملیات پشتیبان‌گیری سامانه، از ساعت ۱۳:۳۰ امروز فرآیند پیش‌فروش به‌صورت همزمان از طریق تمامی درگاه‌های فروش ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6862831
زهره آقاجانی

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