به گزارش خبرگزاری مهر، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی اول تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ (مسیرهای رفت تا ۳۱ تیر و مسیرهای برگشت تا اول مرداد) از روز چهارشنبه (۲۷ خرداد) آغاز خواهد شد.

بر اساس اعلام راه‌آهن، پیش‌فروش اینترنتی بلیت در تمامی محورهای ریلی از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه از طریق سکوهای مجاز فروش بلیت انجام می‌شود.

همچنین فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ همان روز از طریق مراکز مجاز فروش حضوری در سراسر کشور انجام خواهد شد.

طبق اطلاعیه راه‌آهن، پس از پایان عملیات پشتیبان‌گیری سامانه، از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه، فرآیند پیش‌فروش به‌صورت همزمان از طریق تمامی درگاه‌های فروش ادامه خواهد یافت.