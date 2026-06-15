به گزارش خبرگزاری مهر، راهآهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که پیشفروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی اول تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ (مسیرهای رفت تا ۳۱ تیر و مسیرهای برگشت تا اول مرداد) از روز چهارشنبه (۲۷ خرداد) آغاز خواهد شد.
بر اساس اعلام راهآهن، پیشفروش اینترنتی بلیت در تمامی محورهای ریلی از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه از طریق سکوهای مجاز فروش بلیت انجام میشود.
همچنین فروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ همان روز از طریق مراکز مجاز فروش حضوری در سراسر کشور انجام خواهد شد.
طبق اطلاعیه راهآهن، پس از پایان عملیات پشتیبانگیری سامانه، از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه، فرآیند پیشفروش بهصورت همزمان از طریق تمامی درگاههای فروش ادامه خواهد یافت.
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