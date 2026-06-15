  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۲

پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری تیرماه از ۲۷ خرداد آغاز می‌شود

پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری تیرماه از ۲۷ خرداد آغاز می‌شود

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، از روز چهارشنبه (۲۷ خرداد) آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی اول تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ (مسیرهای رفت تا ۳۱ تیر و مسیرهای برگشت تا اول مرداد) از روز چهارشنبه (۲۷ خرداد) آغاز خواهد شد.

بر اساس اعلام راه‌آهن، پیش‌فروش اینترنتی بلیت در تمامی محورهای ریلی از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه از طریق سکوهای مجاز فروش بلیت انجام می‌شود.

همچنین فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ همان روز از طریق مراکز مجاز فروش حضوری در سراسر کشور انجام خواهد شد.

طبق اطلاعیه راه‌آهن، پس از پایان عملیات پشتیبان‌گیری سامانه، از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه، فرآیند پیش‌فروش به‌صورت همزمان از طریق تمامی درگاه‌های فروش ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6861285
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها