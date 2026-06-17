به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدمحمد اتابک در نشست شورای معاونان وزارت صمت با حضور محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور، اظهار کرد: کشور به مرحله‌ای از بازدارندگی و توانمندی رسیده است که تحریم‌ها دیگر نمی‌توانند همانند گذشته بر فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار باشند.

وی با اشاره به نقش مردم و نیروهای مدافع امنیت در حفظ ثبات و اقتدار کشور، ادامه داد: حضور گسترده مردم در صحنه و انسجام میان بخش‌های مختلف، پشتوانه مهمی برای عبور از شرایط دشوار بوده است.

وزیر صمت از تشکیل قرارگاه مرکزی «تولید، تجارت و تنظیم بازار در جنگ رمضان» خبر داد و افزود: در جریان بحران اخیر، تولیدکنندگان با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌ها، فعالیت خود را متوقف نکرده و زنجیره تأمین کالاهای اساسی را حفظ کردند.

به گفته وی، افزایش چندبرابری تقاضا در بازار با مدیریت متمرکز، مشارکت تولیدکنندگان و بخش خصوصی، افزایش شیفت‌های کاری واحدهای تولیدی، حذف فرآیندهای غیرضروری و توزیع مستقیم مواد اولیه کنترل شد؛ به‌گونه‌ای که در این دوره هیچ‌یک از کالاهای مورد نیاز مردم از قفسه فروشگاه ها و بازار حذف نشد.

بیش از سه هزار واحد صنعتی مورد هجوم دشمن قرار گرفت

اتابک با بیان اینکه بخش صنعت بیشترین آسیب را از شرایط جنگی متحمل شده است، تاکید کرد: بیش از سه هزار و سه واحد صنعتی مورد هجوم قرار گرفتند و شماری از کارگران نیز به شهادت رسیدند با این حال، روند بازسازی و احیای واحدهای آسیب‌دیده به سرعت آغاز شده و برخی واحدها از جمله کوره شماره هشت فولاد مبارکه دوباره به مدار تولید بازگشته‌ است.

وی در ادامه به مشکلات اقتصادی صنایع بزرگ اشاره کرد و یادآور شد: افزایش هزینه نهاده‌های تولید در سال گذشته، سودآوری و ظرفیت توسعه این بنگاه‌ها را کاهش داده و ضرورت حمایت بیشتر از آنها را دوچندان کرده است.

وزیر صمت همچنین تأکید کرد که واحدهای کوچک و متوسط بیشترین فشار را از اصلاحات ارزی متحمل شده‌اند و انتظار می‌رود شبکه بانکی با تسهیل پرداخت تسهیلات، از تداوم فعالیت این واحدها حمایت کند.

معرفی ۱۲ هزار واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات بانکی

وی با اشاره به تصویب بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت برای بخش تولید، اعلام کرد آئین‌نامه‌های اجرایی این طرح تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

به گفته اتابک، تاکنون ۱۲ هزار واحد تولیدی برای دریافت منابع مالی به بانک‌ها معرفی شده‌اند، اما همچنان لازم است بانک‌ها همکاری بیشتری با واحدهای تولیدی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، داشته باشند.

وی ابراز امیدواری کرد که پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی وزارت صمت برای حمایت از تولید، هرچه سریع‌تر در دولت تصویب و اجرایی شود تا زمینه استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و تقویت اقتصاد کشور فراهم شود.