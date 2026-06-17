افزایش رشد بخش معدن کشور به ۶ درصد در سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه الله جعفری ظهر چهارشنبه در همایش فعالان بخش معدن و صنایع معدنی همدان گفت: ارزش افزوده ناشی از تبدیل سنگ‌آهن به ورق فولادی و محصولات نهایی یا فرآوری سنگ‌های قیمتی، نشان‌دهنده عمق تاثیرگذاری این بخش در اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی کشور است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تقدیر از ایستادگی معدنکاران و صنعتگران، اظهار کرد: با وجود آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های معدنی در سال‌های اخیر، امروز نیازمند نگاهی ویژه و اجرای برنامه‌های سریع برای بازسازی و جبران عقب‌ماندگی‌ها هستیم.

معاون وزیر صمت با اشاره به تجربه موفق مجتمع فولاد مبارکه در دوران جنگ، افزود: با وجود اصابت به این مجموعه، تلاش شبانه‌روزی صورت گرفت تا در زنجیره تامین صنایع مصرف‌کننده خللی ایجاد نشود و حدود سه هزار واحد تولیدی همچنان از محصولات این مجتمع بهره‌مند هستند.

جعفری با ارائه آمار عملکرد بخش معدن گفت: با وجود تمامی دشواری‌ها، رشد بخش معدن در پاییز ۱۴۰۴ از ۱.۸ درصد به ۶ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده تاب‌آوری بالای این حوزه در شرایط سخت است.

وی با اشاره به پتانسیل‌های اکتشافی کشور، از ارتقای رتبه ایران در ذخایر مس خبر داد و گفت: با تکمیل اکتشافات در شرق، شمال شرق و غرب کشور، رتبه جهانی ایران در ذخایر مس تا دو پله بهبود خواهد یافت.

معاون وزیر صمت از عملیاتی شدن دسترسی آزاد به اطلاعات زمین‌شناسی تا ۲ ماه آینده خبر داد و تصریح کرد: با رفع موانع فنی، داده‌های اکتشافی و لایه‌های اطلاعاتی معادن برای بخش خصوصی در دسترس قرار خواهد گرفت.

وی همچنین از اجرای طرح اکتشاف نقشه‌های یک‌پنجاه‌هزارم اقتصادی با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و گفت: این طرح پس از فراخوان‌های اولیه به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح نظام حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: برای نخستین‌بار، حقوق دولتی برخی معادن به‌صورت اختصاصی و متناسب با شرایط هر معدن تعیین شده است که در این روش عواملی مانند باطله‌برداری، کیفیت ماده معدنی و هزینه‌های تمام‌شده در تعیین درصد حقوق دولتی موثر است.

وی افزود: بهره‌برداران سه تا چهار ماه فرصت دارند تا در صورت اعتراض، موضوع در فرآیند کارشناسی بررسی و اصلاح شود.

معاون وزیر صمت از توافق با بانک صنعت و معدن برای تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی خبر داد و گفت: منابع قابل توجهی برای حمایت از اکتشاف، بهره‌برداری و صنایع معدنی اختصاص خواهد یافت.

وی همچنین بر لزوم بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات معدنی تاکید کرد و گفت: تلاش شده است موانع انتقال ارز کاهش یابد و بخشی از نیازهای این بخش بدون انتقال ارز تامین شود.

جعفری در پایان با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان همدان، اظهار کرد: این استان با وجود معادن ارزشمند همچنان دارای ظرفیت‌های شناسایی‌نشده زیادی است.