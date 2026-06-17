به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، چهل‌وششمین قرعه‌کشی بزرگ حساب‌های قرض‌الحسنه پس انداز (ریالی-ارزی) بانک سپه به منظور ترویج و اشاعه سنت پسندیده قرض‌الحسنه با هدف توسعه بانکداری اسلامی، بهره‌مندی از اجر معنوی و کمک به نیازمندان آغاز شد.

این جشنواره بزرگ از تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ آغاز شده و هموطنان گرامی می‌توانند با افتتاح حساب، تکمیل و افزایش موجودی خود از طریق مراجعه به بیش از ۲۹۰۰ شعبه و باجه فعال در سراسر کشور و یا به صورت غیرحضوری از طریق امیدبانک به آدرس http://omidbank.ir و شرکت در این قرعه کشی بزرگ، ضمن بهره‌مندی از اجر معنوی، برنده یکی از هزاران جایزه ارزنده این دوره باشند.

در این دوره هزاران جایزه ویژه طلایی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر به برندگان قرعه‌کشی اهدا خواهد شد.

حداقل موجودی لازم برای شرکت در قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس انداز ریالی ۲ میلیون ریال و برای حساب‌های ارزی ۱۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها در نظر گرفته شده است.

شرکت‌کنندگان به ازای هر یک میلیون ریال در هر روز، یک امتیاز در قرعه کشی دریافت خواهند کرد.