به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، مهدی سرداری سرپرست واحد مخابرات و ارتباطات شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد از اجرای ۱۸ پروژه مخابراتی و ارتباطی با بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار در این مجتمع گازی خبر داد.

وی افزود: پروژه‌های مخابراتی و ارتباطی پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد، پارسال با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پایدار درون‌سازمانی و برون‌سازمانی اجرا و بهره‌برداری شد.

سرداری راه‌اندازی فاز نخست شبکه بی‌سیم دیجیتال را از مهم‌ترین پروژه‌ها در این حوزه دانست و گفت: این پروژه با هدف ارتقای امنیت ارتباطات، توسعه دسترسی کاربران و افزایش ظرفیت شبکه عملیاتی پالایشگاه اجرا شده است.

سرپرست واحد مخابرات و ارتباطات پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد با اشاره به سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد ریالی برای اجرای این پروژه، تصریح کرد: شبکه بی‌سیم دیجیتال به دلیل نقش مستقیم در پایداری تولید گاز، افزایش قابلیت اطمینان ارتباطات عملیاتی و ارتقای ایمنی فرایندهای تولید، از پروژه‌های راهبردی این واحد به شمار می‌رود.

سرداری همچنین از اجرای پروژه‌های بهبود پوشش آنتن‌دهی اپراتورهای تلفن همراه در سطح پالایشگاه و محیط پیرامونی خبر داد و گفت: این اقدام‌ها با هدف ارتقای کیفیت ارتباطات و افزایش پایداری خدمات ارتباطی در منطقه انجام شده است.

وی با اشاره به توسعه خدمات ارتباطی مبتنی بر مرکز تلفن تحت شبکه افزود: راه‌اندازی و بهره‌برداری از سرویس‌هایی مانند فکس الکترونیکی، صندوق صوتی، کدهای ارتباطی راه دور و تلفن گویای سازمانی، افزون‌بر تسهیل ارتباطات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، زمینه کاهش مصرف کاغذ، توسعه بایگانی الکترونیکی و افزایش بهره‌وری در مکاتبات اداری را فراهم کرده است.

سرپرست واحد مخابرات و ارتباطات پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد، ایجاد و تقویت ارتباطات راه دور اتاق‌های نشست‌ها را از دیگر پروژه‌ها برشمرد و تأکید کرد: این پروژه با هدف تسهیل برگزاری نشست‌ها، افزایش سرعت هماهنگی‌ها و ارتقای توانمندی مدیریت بحران به‌صورت شبانه‌روزی اجرا شده است.