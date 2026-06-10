به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، یحیی فیضی مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمینژاد با تشریح مهمترین برنامههای این شرکت در حوزه مدیریت انرژی گفت: سه پروژه پیشگرمایش هوای ورودی به بویلرها، تبدیل سیستم چیلر جذبی به سیستم تراکمی در موتورخانه مجتمعهای مسکونی و احداث نیروگاه خورشیدی ۲ مگاواتی در واحد آبرسانی، با اعتبار بیش از یکهزار و ۶۴۰ میلیارد ریال اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: اجرای این سه طرح، سالانه ۳ میلیون مترمکعب صرفهجویی در مصرف گاز به همراه خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمینژاد، همچنین از اجرای پروژههای بهینهسازی در بخش مسکونی و غیرصنعتی این مجتمع خبر داد و افزود: تعویض بخاریهای گازی منازل با تجهیزات راندمان بالا، اجرای الزامهای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان از طریق تعویض پوشش سقف منازل، کاهش مصرف برق روشنایی با استفاده از فناوری LED و جایگزینی کولرهای گازی کممصرف بهجای کولرهای پرمصرف، از جمله این طرحهاست.
فیضی با اشاره به اقدامهای شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی و ترویج استفاده از انرژیهای پاک یادآور شد: مدارس مجتمعهای مسکونی شرکت پالایش گاز شهید هاشمینژاد نیز با تجهیز به صفحههای خورشیدی، به مدارس سبز تبدیل شدهاند.
وی تصریح کرد: همسو با اجرای تکالیف قانونی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، سه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۱۴۰ کیلووات در ساختمانهای اداری و رفاهی این مجتمع در سال ۱۴۰۴ احداث شده است.
مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمینژاد در پایان، پروژه بازیابی گازهای ارسالی به مشعل را از دیگر دستاوردهای این پالایشگاه برشمرد و افزود: این پروژه با همت متخصصان پالایشگاه به بهرهبرداری رسیده و با تداوم بهرهبرداری از آن، در سال ۱۴۰۴ از هدررفت بیش از ۳۹ میلیون مترمکعب گاز جلوگیری شده است.
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