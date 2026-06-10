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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

اجرای ۱۰ پروژه بهینه‌سازی انرژی در پالایشگاه شهید هاشمی‌نژاد

اجرای ۱۰ پروژه بهینه‌سازی انرژی در پالایشگاه شهید هاشمی‌نژاد

مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد گفت: امسال ۱۰ پروژه در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با اعتبار بیش از ۲ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، یحیی فیضی مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد با تشریح مهم‌ترین برنامه‌های این شرکت در حوزه مدیریت انرژی گفت: سه پروژه پیش‌گرمایش هوای ورودی به بویلرها، تبدیل سیستم چیلر جذبی به سیستم تراکمی در موتورخانه مجتمع‌های مسکونی و احداث نیروگاه خورشیدی ۲ مگاواتی در واحد آبرسانی، با اعتبار بیش از یک‌هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: اجرای این سه طرح، سالانه ۳ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف گاز به همراه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد، همچنین از اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی در بخش مسکونی و غیرصنعتی این مجتمع خبر داد و افزود: تعویض بخاری‌های گازی منازل با تجهیزات راندمان بالا، اجرای الزام‌های مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان از طریق تعویض پوشش سقف منازل، کاهش مصرف برق روشنایی با استفاده از فناوری LED و جایگزینی کولرهای گازی کم‌مصرف به‌جای کولرهای پرمصرف، از جمله این طرح‌هاست.

فیضی با اشاره به اقدام‌های شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی و ترویج استفاده از انرژی‌های پاک یادآور شد: مدارس مجتمع‌های مسکونی شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد نیز با تجهیز به صفحه‌های خورشیدی، به مدارس سبز تبدیل شده‌اند.

وی تصریح کرد: همسو با اجرای تکالیف قانونی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، سه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۱۴۰ کیلووات در ساختمان‌های اداری و رفاهی این مجتمع در سال ۱۴۰۴ احداث شده است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد در پایان، پروژه بازیابی گازهای ارسالی به مشعل را از دیگر دستاوردهای این پالایشگاه برشمرد و افزود: این پروژه با همت متخصصان پالایشگاه به بهره‌برداری رسیده و با تداوم بهره‌برداری از آن، در سال ۱۴۰۴ از هدررفت بیش از ۳۹ میلیون مترمکعب گاز جلوگیری شده است.

کد مطلب 6855942
طیبه بیات

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