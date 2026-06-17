میداندار؛ حکایت فرماندهی که بر صاعقه ها فرمان می دهد! 

یادداشت مهمان- فرزاد جمشیدی: فرماندهی نظامی، همواره با مجموعه ای پیچیده از پذیرش مسئولیت و ایفای عالی خدمت، همراه است. این مهم در بحران های بزرگی نظیر جنگ نمود بیشتری پیدا می کند تا جایی که گاهی مدیریت و مهارت یک فرمانده می تواند تاریخ یک سرزمین را تغییر داده و ضمن ترسیم خطوط جدیدی از مرزهای به کارگیری شجاعت، قدرت، هوشمندی و تدبیر برای هدایت نیروهای نظامی کشور، انتظار ملی و افتخارات جهانی را در این زمینه تا چندین مرحله بالا برد.

جنگ اخیر تحمیلی در ایران و درخشش نام یک فرمانده عالی نظامی

در میانه ی جنگ های سه گانه ای که دشمنان دیرینه ی آمریکایی و صهیونی در سال گذشته (۱۴۰۴) و طی برنامه ریزی های دقیق و گسترده از خردادماه ۱۴۰۴ بر ایران عزیز اسلامی ما تحمیل کردند، نام یک فرمانده در همان خردادماه سال قبل، اندکی روی تیتر خبرها نشست اما خیلی زود در گمنامی فروتنی و در سایه ی رعایت روحیه ی نظامی و مسئولیت پذیری، از نمایش های مرسوم خبری و روش های معمول تبلیغی، برچیده شد.لیکن این اسم تنها یک اسم نبود بلکه یک رسم شد؛ رسمی که مرزهای متعارف فرماندهی عالی را هم در جغرافیا و هم در تاریخ دفاع مقدس ما ارتقاء بخشید؛ روح تازه ای از اتکال الهی و اتکا به توان و تلاش نظامی، مهندسی، موشکی و صدالبته در فرماندهی جنگ های نامتقارن دمید و آنرا به عنوان یک مدل مدرن در نبردهای بزرگ، به ایران و جهان معرفی کرد.

آن نام نامیرا و آن فرمانده شجاع، خستگی ناپذیر و جان آگاه، کسی نیست جز سردار سرلشکر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص).

سردار سرلشکر علی عبداللهی کیست؟

علی عبداللهی علی آبادی متولد سال ۱۳۳۸ خورشیدی در شهرستان رودبار استان گیلان است.

علی رغم مسئولیت های متعدد سردار عبداللهی در فرماندهی جنگ تا سکانداری مدیرت های عالی دولتی، مردم کشورمان بیشتر، از خردادماه سال ۱۴۰۴ و طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با نام این سردار عالی رتبه ی سپاهی و نظامی کشورمان آشنا شده اند.

خرداد ماه ۱۴۰۴ و آغاز مسئولیت دشوار فرماندهی مرکزی قرارگاه خاتم الانبیاء (ص)

۲۷ خرداد سال ۱۴۰۴ است. دشمنان آمریکایی صهیونی بعد از ترور جنایتکارانه ی سرداران عالی رتبه ی نظامی کشورمان من جمله به شهادت رساندن سردار پرآوازه ی اسلام و ایران - سردار سرلشگر غلامعلی رشید - به فاصله ی کوتاهی فرمانده بعدی این قرارگاه مهم یعنی سردار علی شادمانی را نیز به شهادت رساندند اما از آنجا که چشم امید همه ی فرماندهای و اعضای نیروهای مسلح کشورمان بعد از ذات لایزال الهی، به فرماندهی کل قوا و فرزند عزیز رسول الله (ص) - مقام معظم رهبری - بوده و هست، این بار دست انتصاب امام عزیز انقلاب اسلامی که چندماه بعد، خود و خانواده اش به جمع شهدای مقاومت اسلامی پیوست اند - بر شانه ی سردار علی عبداللهی نشست تا کسوت فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) بر قامت این سردار جبهه ی اسلام و ایران، بنشیند.

سردار عبداللهی از فرماندهی جبهه های غرب تا رویارویی مستقیم با شیطان زرد و افعی سمی صهیونیست!

سپاهی مردی که در سال ۱۳۵۷ و در سپیده دم طلوع جمهوری اسلامی ایران به کمیته ی انقلاب اسلامی پیوسته و از ابتدای تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جامه ی سبز صلابت پاسداری از دین و انقلاب و وطن را بر تن کرده، از همان مسئولین نخست در سرپل ذهاب و پیوستن به یاران شهید حسن باقری تا هم اکنون که فرماندهی عالی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) را بر عهده گرفته، در مسئولیت ها و مدیریت های متعدد و مثال زدنی نقش آفرینی کرده که برخی از آنها عبارت اند از:

فرماندهی لشکر ۱۶ قدس گیلان.

رییس ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران.

جانشینی فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران.

استانداری دو استان مهم گیلان و سمنان (در دولت نهم).

معاون امنیتی وزارت کشور (در دولت دهم).

معاون آماد و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح (حدفاصل سال های ۹۳ تا ۹۵).

اما این همه ی ماجرا نبوده و نیست!

مهم ترین خصلت فرماندهی سردار عبداللهی که از او در عرصه ی فرماندهی عالی نیروهای نظامی به ویژه در حالت جنگ بزرگی نظیر آنچه امروز شاهد آن هست ایم، چهره ای ماندگار ترسیم کرده، توجه به این نکته ی مهم است که در فاصله ی بین دو جنگ در سال گذشته (۱۴۰۴ خورشیدی) یعنی خرداد تا اسفندماه ۱۴۰۴ در حالی که کشور ایران از ابتدای زمستان و مشخصا در دی ماه همان سال، تبدار آشوب فتنه گران و مزدوران آمریکایی صهیونی و هم چنین درگیر اغتشاشگران داخلی بود، توانست طرحی را به مورد اجرا گذارد که پیش از رونمایی در جنگ رمضان (اسفندماه ۱۴۰۴) بارها و در سکوت نیروهای نستوه نظامی کشورمان مورد تجربه و تمرین قرار گرفته بود؛ طرحی با عنوان: پاسخ فوری به دشمن.

طرح نظامی پاسخ فوری به دشمن چیست و چگونه در عرصه ی نبرد، عملیاتی شد؟

برکسی پوشیده نیست که نیروهای نظامی و متجاوز آمریکایی با فرماندهی رییس جمهوری که در فرمانبرداری محض از نخست وزیر منحوس رژیم اشغالگر صهیونیستی، پای خود را به گرداب پرمصیبت جنگ با جمهوری اسلامی ایران کشانده، در وهله ی اول، هیچگاه حتی گمان نمی برد که این چنین با دست قدرتمند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه شود.

حقیقت جنگ با تصویرهای هالیوودی تفاوت بسیار دارد!

تصور هالیوودی از جنگ و تکیه ی مطلق بر توان تکنولوژیکی نظامی، ابرقدرت های نظامی آمریکا و صهیونییت را آنچنان فریفته و مقهور قدرت پوشالی خود ساخته بود که گمان می بردند با ترور رهبر عالیقدر جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان ارشد نظامی و به اصطلاح با راهبرد جنگ سریع کوتاه مدت خواهند توانست ضمن ایجاد شوکی عمیق ، اراده ی الهی نیروهای مسلح ایران زمین و مردمان دیندار و غیرتمند آنرا شکسته و با عملیاتی کردن حلقه های بعدی من جمله ورود اجانب خارجی و فعالیت مزدوران خائن داخلی، ایران عزیز ما را تکه و تجزیه کنند!

ضرب شست فراموش نشدنی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ترامپ و نتانیاهو و نقش کلیدی فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) / فرماندهی که جاودانه خواهد ماند: سردار سرلشکر عبداللهی در جنگ رمضان، فرماندهی عالی همه ی فرماندهان خستگی ناپذیر نیروهای مسلح میهنمان به صورت عمده و توان مدیریتی و شکوه چشمگیر فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) و در راس آن فرماندهی سردار سرلشکر عبداللهی فرمانده دلاور این قرارگاه به صورت خاص نه تنها تجربیات ارزشمند جنگ تحمیلی خردادماه سال گذشته را به شیرینی های فراموش ناشدنی نبرد اسفندماه ۱۴۰۴ و فروردین ماه ۱۴۰۵ گره زده (و ان شاء الله تا سال ها ادامه خواهد داشت) بلکه شوک بزرگی را که دشمن انتظار ورود آنرا به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران داشت، در توان هزاران صاعقه ضرب کرده و بر بدنه ی ناپاک لشکر متجاوز آمریکایی و صهیونی وارد آورد.

شیوه ی فرماندهی سرلشکر عبداللهی در جنگ رمضان چه بوده است?

برنامه ریزی دقیق و اساسی.

توجه به شیوه های راهبردی جنگ سریع.

پیگیری های مثمر و مستمر برای بالا بردن آمادگی های دفاعی کشور.

دشمن شناسی و شناخت کافی از شیوه های نبرد دو ابرقدرت نظامی آمریکایی و صهیونی.

درک عمیق از میدان نبرد و عِده و عُده ی نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.

اعتماد کامل و دشمن شکن به توان بالای نظامی و موشکی نیروهای مسلح کشور.

اتکا به محبوبیت نیروهای مسلح ایران زمین به عنوان سربازان جانفدای خاک پاک ایران و مردمان انقلابی و سربلندش.

اراده ی فرماندهی و توان عالی تصمیم گیری های سریع و قدرتمند در شرایط بحرانی و پیچیده ی جنگی.

جمله ی این توانمندی ها در سایه ی اعتقاد و ایمان کامل به امداد و نصرت الهی و عمل به توصیه های رهبر شهید و قائد عزیز امت و در امتداد آن، اطاعت از فرماندهی جدید کل قوا و رهبر عالی مقام انقلاب اسلامی - حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای حفظه الله - موجب شد جبهه ی جدید توانمندی در مقایل دشمنان آمریکایی و صهیونی صف آرایی کند که نه تنها قدرت چانه زنی سیاسی و به کرسی نشاندن انتظارات به حق جمهوری اسلامی ایران را در عرصه های بین المللی بالا ببرد بلکه زهرتلخ جبهه ی مقاومت اسلامی و ایرانی را نیز ذره ذره بر جان دشمنان این مرزو بوم نشانده و به اصطلاح زجرکششان کند.

بچه ی گیلان، میرزا بزرگ نبرد با دشمنان ایران!

سردار سرلشکر علی عبداللهی -فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) - یعنی همین چهره ای که هم اکنون خود را از هیاهوی رسانه ای به دور کشانده، فرمانده یکی از بالاترین جایگاه های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. او همرزم شهیدان عالی جایگاهی چون: حسن باقری، محمد باقری، حسین سلامی، غلامعلی رشید، علی شادمانی و سیدعبدالرحیم موسوی است.

فرماندهی مثال زدنی او در جنگ بسیار پیچیده ی رمضان و شرایط بحرانی اخیر منطقه و ایران، در کنار همه ی فرماندهان جهادگر، مومن، جان برکف و خستگی ناپذیر نیروهای مسلح کشورمان موفق شده تا فرهنگی از مقاومت را در نبردهای نامتقارن جلوه گر کرده و دشمنان قسم خورده ی میهنمان را تا پشت مرزهای ترس و یاس، عقب براند.

و اینک

نامیدی آتش افروزان

رضایت رهبر روشن ضمیر کشورمان

افتخار نیروهای مسلح ایران

عزت سیاستمداران و دولتمردان میهنمان

شادی و سرور مردم عزیز در میدان

و البته قهرمانی و نام آوری بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران

سندی فراهم آورده که حتما نام یک فرمانده در آن می درخشد:

سردار سرلشکر علی عبداللهی، فرمانده ی شجاع و ولایت پذیر قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص)