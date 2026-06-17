به گزارش خبرنگار مهر، موضوع پرداخت تسهیلات صندوق توسعه محیط زیست به یکی از واحدهای تولیدی استان کهگیلویه و بویراحمد، صبح چهارشنبه در نشست کارگروه رفع موانع تولید استان مورد بررسی قرار گرفت.
وی با انتقاد از روند طولانی پرداخت تسهیلات محیطزیستی، تأکید کرد که تأخیر چندماهه بانک کشاورزی موجب تحمیل خسارتهای سنگین به این واحد تولیدی شده و عملاً ارزش اقتصادی تسهیلات مصوب را از بین برده است.
در این نشست، معاون صنایع و معادن ادارهکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد با تشریح روند پیگیری این پرونده اظهار کرد: از محل صندوق توسعه محیط زیست، مبلغ ۳۳ میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای طرحهای زیستمحیطی این واحد تولیدی پیشبینی شده بود که پس از ارائه طرح توجیهی و طی مراحل کارشناسی، از طریق بانک کشاورزی در دستور کار قرار گرفت.
دارا فرامرزی افزود: در جلسات تخصصی گذشته، برخی ایرادات مرتبط با صورتهای مالی و سوابق بانکی متقاضی مطرح شد و همچنین درخواست تغییر بانک عامل نیز از سوی متقاضی ارائه شد، اما با توجه به قرارداد صندوق توسعه محیط زیست با بانک کشاورزی، امکان جابهجایی بانک عامل وجود نداشت.
بررسی دوباره پرونده برای احیای تسهیلات
فرامرزی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده گفت: بر اساس گزارشهای ارائه شده، تسهیلات متقاضی در فرآیند بررسی بانکی تأیید نشده و عملاً از چرخه پرداخت خارج شده است. با این حال، هدف از طرح موضوع در کارگروه رفع موانع تولید، بررسی راهکارهای قانونی برای احیای مجدد پرونده و رفع مشکلات موجود است.
بانک عامل : مشکلات مالکیتی و اعتباری وجود داشت
در ادامه این نشست، نماینده بانک عامل در کهگیلویه و بویراحمد با تشریح دلایل عدم پرداخت تسهیلات اظهار کرد: قرارداد همکاری میان صندوق توسعه محیط زیست و بانک برای حمایت از طرحهای کاهش آلودگی محیط زیست منعقد شده است، اما در بررسی پرونده این متقاضی، ابهاماتی در زمینه مالکیت، نحوه استفاده از تسهیلات قبلی و وضعیت مشارکت با سایر بانکها وجود داشت.
وی افزود: متقاضی مالک یا سهامدار چند شرکت مختلف بوده و بخشی از طرح نیز پیشتر از محل تسهیلات بانک توسعه تعاون تأمین مالی شده است. همچنین طرح توجیهی ارائهشده در برخی بخشها مشابه طرح قبلی بوده که نیازمند بررسیهای بیشتر کارشناسی بود.
نماینده بانک عامل تصریح کرد: بانک آمادگی همکاری و بررسی مجدد پرونده را داشته و حتی موضوع ارائه وثیقه خارج از طرح نیز مطرح شد، اما برخی مدارک و مستندات مورد نیاز تکمیل نشد.
مدیرعامل پالایشگاه قیر یاسوج: این وام دیگر به درد ما نمیخورد
در بخش دیگری از این جلسه، ابراهیم بازیار مدیرعامل پالایشگاه قیر یاسوج با انتقاد شدید از روند رسیدگی به پرونده تسهیلاتی خود گفت: این تسهیلات با پیگیریهای مستقیم در سطح ملی و پس از تأیید صندوق توسعه محیط زیست کشور برای مجموعه ما مصوب شد، اما ماهها رفتوآمد و تأخیر در بانک کشاورزی موجب شد عملاً ارزش اقتصادی آن از بین برود.
وی با بیان اینکه هزینههای اجرای طرح طی ماههای اخیر چندین برابر شده است، افزود: زمانی که این تسهیلات مصوب شد، قیمت بسیاری از تجهیزات و مواد اولیه به مراتب کمتر بود، اما اکنون هزینهها چند برابر شده و این وام دیگر پاسخگوی نیاز پروژه نیست.
بازیار با اشاره به اشتغالزایی این واحد تولیدی اظهار کرد: ماهانه میلیاردها تومان صرف پرداخت حقوق کارکنان و هزینههای تولید میشود و تأخیر در تأمین مالی، فشار سنگینی به مجموعه وارد کرده است.
درخواست برای جلوگیری از تکرار مشکلات تولیدکنندگان
مدیرعامل پالایشگاه قیر یاسوج با تأکید بر اینکه هدف اصلی او از طرح موضوع صرفاً دریافت تسهیلات نیست، گفت: انتظار داریم روند رسیدگی به پروندههای تولیدی شفاف، سریع و مبتنی بر حمایت از سرمایهگذاری باشد تا سایر تولیدکنندگان استان نیز با چنین مشکلاتی مواجه نشوند.
وی همچنین اعلام کرد بخش قابل توجهی از اقدامات زیستمحیطی مورد تأکید سازمان حفاظت محیط زیست از محل منابع شخصی اجرا شده و طرحهای مربوط به کنترل آلودگی و توسعه زیرساختهای زیستمحیطی در مجموعه به بهرهبرداری رسیده است.
نشست رفع موانع تولید کهگیلویه و بویراحمد با بررسی ابعاد مختلف این پرونده و تأکید مسئولان استانی بر پیگیری راهکارهای قانونی برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی استان ادامه یافت.
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