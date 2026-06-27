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۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۱

موانع فرهنگی سرمایه‌گذاری در کهگیلویه و بویراحمد برطرف شود

موانع فرهنگی سرمایه‌گذاری در کهگیلویه و بویراحمد برطرف شود

یاسوج- مدیرعامل تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تشکیل کمیته‌ای برای شناسایی و رفع موانع سرمایه‌گذاری، به‌ویژه موانع فرهنگی و ساختاری، می‌تواند زمینه جهش اقتصادی استان را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید محمدی‌تبار عصر شنبه در جلسه شورای سرمایه گذاری استان با اشاره به اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی در استان اظهار کرد: چند روز پیش در تهران، یکی از مسئولان از من پرسید با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تورم و وضعیت جنگ، پروژه‌های پتروشیمی، پالایشگاه و طرح‌های عمرانی که در استان در حال افتتاح و کلنگ‌زنی است، واقعی هستند یا جنبه تبلیغاتی دارند.

وی افزود: پاسخ دادم که این پروژه‌ها واقعی است و در سطح استان تحول بزرگی در حوزه اقتصاد در حال شکل‌گیری است. این روند را می‌توان حاصل چند عامل مهم دانست؛ نخست اینکه استاندار دارای نگاه برنامه‌محور و بودجه‌ای است و از مرحله برنامه‌ریزی تا اجرا، انتصاب‌ها و تصمیمات را با همین رویکرد دنبال می‌کند.

مدیرعامل تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: همچنین حضور چهره‌هایی مانند آقای تاجگردون در مجلس که از سال‌های گذشته برخی پروژه‌ها را آغاز کرده و اکنون نیز با جدیت پیگیر تأمین اعتبار و اجرای آنهاست، در کنار تلاش‌های دکتر رحمانی و دکتر عسگری، زمینه‌ساز پیشرفت پروژه‌های اقتصادی استان شده است.

وی با اشاره به تجربه برگزاری همایش سرمایه‌گذاری استان در سال‌های گذشته گفت: پیش از برگزاری همایش‌ها و نشست‌های سرمایه‌گذاری، لازم است کمیته‌ای برای آسیب‌شناسی سرمایه‌گذاری در استان تشکیل شود تا موانع تولید و سرمایه‌گذاری به‌صورت دقیق شناسایی و برای رفع آنها راهکارهای عملی ارائه شود.

محمدی‌تبار با بیان خاطره‌ای از فعالیت‌های پژوهشی خود افزود: یکی از پیمانکاران موفق کشور برای حضور در مناقصات استان‌های مختلف، پیش از هر اقدامی مطالعات دقیقی درباره ریسک سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و موانع فرهنگی هر استان انجام می‌داد تا بتواند بهترین تصمیم را برای سرمایه‌گذاری اتخاذ کند.

وی تصریح کرد: متأسفانه بخش قابل توجهی از موانع سرمایه‌گذاری در استان، ریشه فرهنگی دارد و از ساختارهای ایلی و عشایری، نگاه‌های شخصی و برخی رفتارهای مدیریتی ناشی می‌شود. به همین دلیل انتظار می‌رود تیم اقتصادی استان بیش از تغییر افراد، به اصلاح رویکردها و نگرش‌ها توجه کند.

مدیرعامل تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: پیشنهاد می‌کنم با دستور استاندار، کمیته‌ای تخصصی برای بررسی چالش‌ها و موانع سرمایه‌گذاری تشکیل شود تا ضمن شناسایی مشکلات، راهکارهای اجرایی برای رفع آنها ارائه شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان گفت: در حوزه کشاورزی نیز ظرفیت‌های ارزشمندی مانند تولید برنج، سیب و لیمو وجود دارد که با سرمایه‌گذاری مناسب می‌توان علاوه بر تأمین نیاز بازار، زمینه صادرات به سایر استان‌ها و رونق اقتصاد منطقه را فراهم کرد.

محمدی‌تبار در پایان تأکید کرد: ظرفیت‌های اقتصادی استان فراوان است، اما در مسیر اجرای طرح‌ها همچنان با موانع قانونی، ساختاری و مدیریتی مواجه هستیم که رفع آنها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و شکوفایی اقتصادی استان باشد.

کد مطلب 6872470

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