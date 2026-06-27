به گزارش خبرنگار مهر، وحید محمدی‌تبار عصر شنبه در جلسه شورای سرمایه گذاری استان با اشاره به اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی در استان اظهار کرد: چند روز پیش در تهران، یکی از مسئولان از من پرسید با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تورم و وضعیت جنگ، پروژه‌های پتروشیمی، پالایشگاه و طرح‌های عمرانی که در استان در حال افتتاح و کلنگ‌زنی است، واقعی هستند یا جنبه تبلیغاتی دارند.

وی افزود: پاسخ دادم که این پروژه‌ها واقعی است و در سطح استان تحول بزرگی در حوزه اقتصاد در حال شکل‌گیری است. این روند را می‌توان حاصل چند عامل مهم دانست؛ نخست اینکه استاندار دارای نگاه برنامه‌محور و بودجه‌ای است و از مرحله برنامه‌ریزی تا اجرا، انتصاب‌ها و تصمیمات را با همین رویکرد دنبال می‌کند.

مدیرعامل تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: همچنین حضور چهره‌هایی مانند آقای تاجگردون در مجلس که از سال‌های گذشته برخی پروژه‌ها را آغاز کرده و اکنون نیز با جدیت پیگیر تأمین اعتبار و اجرای آنهاست، در کنار تلاش‌های دکتر رحمانی و دکتر عسگری، زمینه‌ساز پیشرفت پروژه‌های اقتصادی استان شده است.

وی با اشاره به تجربه برگزاری همایش سرمایه‌گذاری استان در سال‌های گذشته گفت: پیش از برگزاری همایش‌ها و نشست‌های سرمایه‌گذاری، لازم است کمیته‌ای برای آسیب‌شناسی سرمایه‌گذاری در استان تشکیل شود تا موانع تولید و سرمایه‌گذاری به‌صورت دقیق شناسایی و برای رفع آنها راهکارهای عملی ارائه شود.

محمدی‌تبار با بیان خاطره‌ای از فعالیت‌های پژوهشی خود افزود: یکی از پیمانکاران موفق کشور برای حضور در مناقصات استان‌های مختلف، پیش از هر اقدامی مطالعات دقیقی درباره ریسک سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و موانع فرهنگی هر استان انجام می‌داد تا بتواند بهترین تصمیم را برای سرمایه‌گذاری اتخاذ کند.

وی تصریح کرد: متأسفانه بخش قابل توجهی از موانع سرمایه‌گذاری در استان، ریشه فرهنگی دارد و از ساختارهای ایلی و عشایری، نگاه‌های شخصی و برخی رفتارهای مدیریتی ناشی می‌شود. به همین دلیل انتظار می‌رود تیم اقتصادی استان بیش از تغییر افراد، به اصلاح رویکردها و نگرش‌ها توجه کند.

مدیرعامل تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: پیشنهاد می‌کنم با دستور استاندار، کمیته‌ای تخصصی برای بررسی چالش‌ها و موانع سرمایه‌گذاری تشکیل شود تا ضمن شناسایی مشکلات، راهکارهای اجرایی برای رفع آنها ارائه شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان گفت: در حوزه کشاورزی نیز ظرفیت‌های ارزشمندی مانند تولید برنج، سیب و لیمو وجود دارد که با سرمایه‌گذاری مناسب می‌توان علاوه بر تأمین نیاز بازار، زمینه صادرات به سایر استان‌ها و رونق اقتصاد منطقه را فراهم کرد.

محمدی‌تبار در پایان تأکید کرد: ظرفیت‌های اقتصادی استان فراوان است، اما در مسیر اجرای طرح‌ها همچنان با موانع قانونی، ساختاری و مدیریتی مواجه هستیم که رفع آنها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و شکوفایی اقتصادی استان باشد.