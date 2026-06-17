اجرای ۴ طرح شاخص رویداد فناورانه «رعنا» در روزهای جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه دانش بنیان برکت، دومین دوره رویداد ملی «رعنا» با تمرکز بر سلامت، تغذیه و امنیت غذایی برگزار شد و پس از ماه‌ها ارزیابی و بررسی طرح‌های فناورانه، مجموعه‌ای از راهکارهای نوآورانه برای حل مسائل مناطق کم‌برخوردار شناسایی و مورد حمایت قرار گرفت. در این دوره، رعنا تلاش کرد میان شرکت‌های دانش‌بنیان، گروه‌های جهادی، نهادهای حمایتی و مردم پیوندی مؤثر ایجاد کند تا فناوری به ابزاری عملی برای حل مسائل واقعی تبدیل شود.

در فرآیند ارزیابی این دوره، صدها تیم و طرح فناورانه مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت تعدادی از محصولات و خدمات نوآورانه در حوزه سلامت، فرزندآوری، تغذیه، پزشکی از راه دور و سلامت خانواده به مرحله حمایت و خرید خدمت رسیدند.

در ادامه این گزارش به عملکرد طرح های منتخب و برگزیده دومین رویداد رعنا می پردازیم.

پذیرش ۲۴؛ توسعه عدالت سلامت با ویزیت آنلاین

یکی از طرح‌های شاخص رویداد دوم رعنا، سامانه «پذیرش ۲۴» بود؛ پلتفرمی که امکان دریافت نوبت، مشاوره و ویزیت آنلاین پزشکان را برای مردم سراسر کشور فراهم کرده است. این سامانه با بهره‌گیری از زیرساخت سلامت دیجیتال، دسترسی بیماران به خدمات تخصصی را بدون نیاز به مراجعه حضوری تسهیل می‌کند و به ویژه برای مناطق محروم و کم‌برخوردار اهمیت بالایی دارد.

در کنار این سامانه، طرح «مرهم» نیز شکل گرفت که با مشارکت بیش از ۲۴۰ پزشک، خدمات ویزیت رایگان را در اختیار دهک‌های یک تا سه درآمدی قرار می‌دهد. در این طرح، پزشکان بخشی از ظرفیت کاری خود را به بیماران نیازمند اختصاص داده‌اند و افراد واجد شرایط می‌توانند پس از احراز شرایط، از خدمات رایگان متخصصان بهره‌مند شوند. تجربه اجرای این طرح نشان داده است که فناوری می‌تواند نقش مهمی در کاهش نابرابری‌های درمانی و تحقق عدالت سلامت ایفا کند.

بامانا؛ دستیار هوشمند خانواده برای حل چالش‌های تربیتی

«بامانا» یکی دیگر از برگزیدگان رویداد رعنا بود که با استفاده از هوش مصنوعی به حوزه خانواده و تربیت فرزند ورود کرده است. این سامانه تلاش می‌کند مشکلات تربیتی و رفتاری کودکان و نوجوانان را به صورت شخصی‌سازی‌شده تحلیل کرده و راهکارهای متناسب با شرایط هر خانواده ارائه دهد.

ویژگی مهم بامانا ترکیب فناوری هوش مصنوعی با الگوهای بومی و سبک زندگی اسلامی است. این سامانه بخشی از بار مشاوره‌های اولیه را کاهش می‌دهد و به والدین کمک می‌کند پیش از مراجعه به مشاوران تخصصی، راهکارهای کاربردی و علمی دریافت کنند. رعنا با حمایت از این طرح، گام مهمی در جهت توسعه خدمات سلامت روان و تحکیم بنیان خانواده برداشته است.

بهراد رویش؛ همراه زوج‌های نابارور در مسیر درمان

همچنین در حوزه فرزندآوری و درمان ناباروری، طرح «بهراد رویش» مورد توجه قرار گرفت. این مجموعه با طراحی یک پلتفرم تخصصی، خدمات مشاوره و راهنمایی را در اختیار زوج‌های نابارور قرار می‌دهد و تلاش می‌کند مسیر درمان را برای آنان کوتاه‌تر و هدفمندتر کند.

این سامانه علاوه بر ارائه مشاوره، نقش واسط میان بیماران و مراکز درمانی را نیز بر عهده دارد و روند درمان افراد را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می‌کند.

اهمیت این طرح در آن است که بسیاری از زوج‌های ساکن مناطق محروم یا دورافتاده به خدمات تخصصی ناباروری دسترسی آسان ندارند و بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتال می‌تواند این فاصله را کاهش دهد.

مهر فرشته‌ها؛ مراقبت از مادر و کودک در هزار روز طلایی

طرح «مهر فرشته‌ها» یا «دوجان» با تمرکز بر سلامت مادران باردار و کودکان طراحی شده است. این طرح از هفته‌های ابتدایی بارداری آغاز می‌شود و تا هزار روز نخست زندگی کودک ادامه پیدا می‌کند؛ دوره‌ای که از آن به عنوان مهم‌ترین بازه زمانی در شکل‌گیری سلامت جسمی و ذهنی کودک یاد می‌شود.

در این برنامه، مادران باردار خدمات آموزشی، مشاوره‌ای، تغذیه‌ای، روان‌شناختی و تربیتی دریافت می‌کنند. بخش مهمی از فعالیت‌های مهر فرشته‌ها در مناطق محروم متمرکز است و تلاش می‌شود با ارتقای آگاهی خانواده‌ها، از بروز بسیاری از مشکلات دوران بارداری و سال‌های نخست زندگی کودک پیشگیری شود.